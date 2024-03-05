Ранние симптомы рака яичников: врачи рассказали, на что нужно обратить внимание
На ранних стадиях рак яичников может не вызывать симптомы, которые были бы заметны. И даже по мере прогрессирования признаки опасного заболевания могут быть неясными. Их легко спутать с другими распространенными проблемами. И много лет врачи называют эту форму рака "тихим убийцей".
Какие ранние симптомы должны вас насторожить и когда нужно обратиться к врачу, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на WebMD.
Общие симптомы рака яичников
Существует четыре симптома, которые могут возникнуть даже на ранних стадиях. Это:
- Вздутие живота
- Боль в тазу или животе
- Проблемы с едой или быстрое ощущение насыщения
- Постоянное ощущение, что вам нужно в туалет (срочность) или ощущение, что вам нужно в туалет часто (частота).
Эти симптомы могут вызывать многие другие факторы, помимо рака яичников. Подумайте, необычны ли они для вас и происходят ли они чаще или ухудшаются.
Другие симптомы рака яичников
Другие симптомы, которые могут указывать на рак яичников, включают:
- Быстрое утомление и сильная усталость
- Боль во время секса
- Боль в спине
- Расстройство желудка или изжога
- Запор
- Вздутие живота
- Необъяснимые изменения веса - потеря веса без усилий или вздутие живота, похожее на увеличение веса.
- Необычные выделения из влагалища или кровотечение, особенно после менопаузы.
Имейте в виду, что, хотя эти явления могут быть признаками рака яичников, более вероятно, что их вызывает что-то другое.
Когда обратиться к врачу
Поскольку признаки рака яичников распространены и несколько расплывчаты, трудно понять, когда следует позвонить врачу. Пройдите обследование, если ваши симптомы:
- Новые для вас
- Случаются более 12 раз в месяц
- Не отказывайтесь от таких изменений, как физические упражнения, диета, слабительные или больший отдых.
Не забудьте сообщить врачу, если в вашей семье уже были случаи рака.
Стойкость симптомов
Симптомы, которые длятся более пары недель, являются ключом к выявлению рака яичников. Лишь около 15% случаев рака яичников диагностируется на ранних стадиях. Многие женщины не замечают проблем, пока опухоль не достигнет более далекой стадии.
Киста, образование или опухоль
Ряд состояний может вызвать образование или отек в области таза. Они могут быть злокачественными (раковыми) или доброкачественными (нераковыми). Вы можете не знать, что он у вас есть, пока ваш врач не заметит его во время планового осмотра.
Киста яичника является одной из наиболее частых причин образований в области таза. Другие включают миому и эндометриоз.
Образование в области таза может вызывать симптомы, похожие на симптомы рака яичников, такие как:
- Боль в области таза
- Отечность или ощущение вздутия живота
- Необходимость часто писать
- Тошнота и рвота
- Боль в пояснице и бедрах
- Проблемы с опорожнением мочевого пузыря или кишечника.
- Боль во время секса
- Увеличение веса без явной причины
- Необычное вагинальное кровотечение
- Болезненность молочных желез
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