Ранние симптомы рака яичников: врачи рассказали, на что нужно обратить внимание

На ранних стадиях рак яичников может не вызывать симптомы, которые были бы заметны. И даже по мере прогрессирования признаки опасного заболевания могут быть неясными. Их легко спутать с другими распространенными проблемами. И много лет врачи называют эту форму рака "тихим убийцей".

Какие ранние симптомы должны вас насторожить и когда нужно обратиться к врачу, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на WebMD.

Общие симптомы рака яичников

Существует четыре симптома, которые могут возникнуть даже на ранних стадиях. Это:

Вздутие живота

Боль в тазу или животе

Проблемы с едой или быстрое ощущение насыщения

Постоянное ощущение, что вам нужно в туалет (срочность) или ощущение, что вам нужно в туалет часто (частота).

Эти симптомы могут вызывать многие другие факторы, помимо рака яичников. Подумайте, необычны ли они для вас и происходят ли они чаще или ухудшаются.

Другие симптомы рака яичников

Другие симптомы, которые могут указывать на рак яичников, включают:

Быстрое утомление и сильная усталость

Боль во время секса

Боль в спине

Расстройство желудка или изжога

Запор

Вздутие живота

Необъяснимые изменения веса - потеря веса без усилий или вздутие живота, похожее на увеличение веса.

Необычные выделения из влагалища или кровотечение, особенно после менопаузы.

Имейте в виду, что, хотя эти явления могут быть признаками рака яичников, более вероятно, что их вызывает что-то другое.

Когда обратиться к врачу

Поскольку признаки рака яичников распространены и несколько расплывчаты, трудно понять, когда следует позвонить врачу. Пройдите обследование, если ваши симптомы:

Новые для вас

Случаются более 12 раз в месяц

Не отказывайтесь от таких изменений, как физические упражнения, диета, слабительные или больший отдых.

Не забудьте сообщить врачу, если в вашей семье уже были случаи рака.

Стойкость симптомов

Симптомы, которые длятся более пары недель, являются ключом к выявлению рака яичников. Лишь около 15% случаев рака яичников диагностируется на ранних стадиях. Многие женщины не замечают проблем, пока опухоль не достигнет более далекой стадии.

Киста, образование или опухоль

Ряд состояний может вызвать образование или отек в области таза. Они могут быть злокачественными (раковыми) или доброкачественными (нераковыми). Вы можете не знать, что он у вас есть, пока ваш врач не заметит его во время планового осмотра.

Киста яичника является одной из наиболее частых причин образований в области таза. Другие включают миому и эндометриоз.

Образование в области таза может вызывать симптомы, похожие на симптомы рака яичников, такие как: