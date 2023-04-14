Путин проходит "химию". Всплыли секретные документы о болезни диктатора и заговоре в РФ

Владимир Путин проходит курс химиотерапии от рака. Такая информация появилась после утечки данных в секретных документах, которые собирали в разведке США.

Что говорится в секретных данных

Так, согласно отчету Пентагона, российский президент болен раком и у военных генералов есть планы "оставить войну в Украине" во время его лечения.

Так, на прошлой неделе произошла серьезная брешь в системе международной безопасности, когда была утечка множества секретных файлов, содержащих конфиденциальную информацию об Украине, Южной Корее, Израиле и ОАЭ.

Среди информации по Украине также были подсчеты США о количестве погибших в обеих странах, а также слухи о недовольстве в высших эшелонах кремлевской военной машины.

Также там отмечается, якобы Высокопоставленный генерал планирует "оставить" или намеренно проиграть войну, пока Путин проходит курс химиотерапии.

Предполагается, что за предательским заговором стоят секретарь Совета национальной безопасности России Николай Патрушев и начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Патрушев и Путин (фото: dw.com)

Саботаж "специальной военной операции"

В другом документе, состоявшем из 53 страниц, утверждается, что в России готовится некий заговор и переворот, чтобы сбросить действующего главу Кремля.

Доклад, который в некоторых местах отредактирован, называется: "Украина узнает о предполагаемом российском заговоре по "сбросу" так называемой специальной военной операции к 5 марта". Якобы именно в эту дату у Путина должна была начаться химиотерапия.

Он также содержит код "TS//SI//REL TO USA, FVEY/FISA", что означает, что это совершенно секретная информация, которая была собрана в ходе мониторинга.

Содержимое этих писем (документов) предназначено только для официальных лиц США с соответствующим уровнем допуска или агентов разведки членов альянса Five Eyes, в который входят Великобритания, Австралия, Канада, Новая Зеландия и США.

"Отредактировано.17 февраля стало известно о предполагаемом российском заговоре с целью саботировать так называемую "специальную военную операцию". Согласно информации, полученной от неустановленного российского источника, имеющего доступ к кремлевским чиновникам, Россия планировала сосредоточить свое внимание на южном фронте и перебросить туда войска", - сказано в документе.

Впоследствии Герасимов (из данных разведки) отказался от своих планов. Каких-либо подтверждений информации, изложенной в документе, нет.