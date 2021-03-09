Куля ворожого снайпера прошила голову навиліт: лікар розповів про порятунок воїна ЗСУ

Український військовий після важкого поранення снайпером окупантів на Донбасі в зоні проведення ООС прийшов у свідомість в лікарні, де за життя бійця лікарі боролися кілька днів.

Про це розповів гендиректор Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко в своєму Facebook .

32-річний Владислав родом з Кіровоградської області отримав поранення на фронті недалеко від Красногорівки в п'ятницю, 5 березня, і того ж дня його бортом доставили до клініки та помістили в реанімацію в операційну. Воїн був у комі.

Як пояснив Риженко, снайперська куля прошила голову бійця навиліт.

"Вхідний отвір у тім’яній, а вихідний - в потиличній ділянці. Сильно пошкоджена ліва півкуля мозку", - розповів лікар.

Під час проведення операції нейрохірурги видалили кісткові уламки та зруйновані ділянки мозку.

"Всі ці дні тривала боротьба за життя. На сьогодні стан вдалося стабілізувати. До Владислава повернулася свідомість. Нарешті можемо сказати, що загрози для життя немає", - сказав Риженко.

Зараз вся права половина тіла у Владислава залишається паралізованою. Але воїн може розмовляти та розуміє мову, оскільки "центр мовлення, який теж знаходиться в лівій півкулі, поки вдається врятувати".

Лікар зазначив, що попереду у Владислава тривале лікування та реабілітація.