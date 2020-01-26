Куля потрапила в обличчя: конфлікт зі стріляниною в Києві шокував своєю жорстокістю

Чоловіку вистрілили в обличчя в Києві

Правопорушники встигли сховатися в невідомому напрямку до приїзду поліції

26 січня, вночі, в Києві відбувся конфлікт між двома компаніями. Словесна перепалка швидко переросла в жахливу стрілянину, внаслідок чого постраждав один чоловік.

За словами очевидців, нападниками були троє чоловіків кавказької зовнішності. Один з них дістав травматичний пістолет і зробив постріл. Куля потрапила в обличчя опонента, передає Інформатор.

Інцидент стався на території Гідропарку, біля "Гідрозони". Після чого нападники втекли на салатовому Daewoo Lanos, а поліція була змушена оголосити план "Перехоплення".

Незабаром машину за орієнтуванням зупинили на проспекті Маяковського. Правда, в салоні був лише водій. Правоохоронці мають намір дізнатися деталі події і встановити особи порушників.

Відзначається, що у потерпілого медики діагностували поранення щелепно-лицьової області. Його госпіталізували в лікарню.

Раніше в Києві трапилося вбивство ветерана АТО. Поліція виявила колоту рану на шиї чоловіка в районі сонної артерії. Крім того, поруч із загиблим був знайдений ніж.

Також РБК-Україна писало, що в Рівному в ніч на 5 січня сталася стрілянина біля нічного клубу "Лагуна". Між двома компаніями біля нічного клубу виник конфлікт, в ході якого один з учасників вистрілив у 25-річного рівнянина.