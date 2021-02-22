Перетворився на овоч: адвокат пастиря-педофіла зі Львова зробила заяву

У Львові розпочався судовий процес над Романом Московченко , який обвинувачується у розбещенні та насильстві над неповнолітніми дівчатками в таборах. На його рахунку понад 147 злочинів, які він зробив протягом 15 років.

Злочини Московченко за 15 років

Роман Московченко майже 15 років здійснював насильство над дівчатками. Він працював координатором зовнішніх зв'язків у навчально-виховному комплексі "Школа-гімназія святої Софії" з 2003 по 2018 рік. Керівництво закладу дозволило пастору організувати зборів товариство "Діти Христа" на території школи. Саме там він і займався розбещенням дівчаток у віці від 11 до 14 років.

"Він приводив потерпілу в окреме складське приміщення на території храму, де здійснював відносно малолітньої розпусні дії сексуального характеру, які виражалися в тому, що він наказував потерпілій оголювати свої статеві органи й з метою задоволення своєї статевої пристрасті розглядав оголену малолітню потерпілу і торкався пальцями рук до її статевих органів", - йдеться у матеріалах справи

Встановлено, що чоловік не тільки заставляв дівчаток роздягатися, але й здійснював насильство над дітьми. У своїх поясненнях дітям, він говорив, що це покарання за погану поведінку або відшкодування за понесені витрати на них.

Жертви пастора-педофіла

Серед постраждалих пастора були діти з різних сімей – як з повноцінних, так і діти сироти, позбавлені батьківського піклування. За 15 років жодна дитина не розповіла про дії Московченко, і ніхто з колег-педагогів навіть не запідозрив, що він займається протиправними діями.

Мало того, Московченко в приміщенні храму "Святого Архистратига Михаїла", де також проводив лекції для дітей, здійснював такі ж дії стосовно дівчаток.

Московченко очолював християнську спільноту, яке займалося організацією християнських дитячих таборів, проведенням лекцій для дітей на релігійну тематику, відвідувало з подарунками та виступами дитячі будинки та інтернати. До Московченко діти ставилися з теплотою і його любили.

Роман Московченко

У 2019 році одна з жертв пастора-педофіла звернулася в поліцію і розповіла, що він робив з нею протиправні дії, коли вона була неповнолітньою. Пізніше в поліцію звернулася ще п'ять дівчат. Було заведено кримінальну справу і виявлено 11 жертв пастора. З 2005 року на рахунку у Московченко 147 епізодів за фактом статевих злочинів.

"Були встановлені жертви зловмисника, сьогодні це - молоді жінки. Але в той час вони ще були дітьми, адже перші факти розбещення та зґвалтування датуються 2005 роком. Багато хто з них не хотіли згадувати ці події - і їх можна зрозуміти. Однак правоохоронці, завдяки кропіткій та злагодженій роботі, зібрали доказову базу, достатню для того, щоб ми могли повідомити затриманому про підозру у вчиненні одинадцяти злочинів", - кажуть у поліції.

Роман Московченко з вихованками

Арешт Романа Московченко

У 2020 році його заарештували та провели обшук у нього вдома. Слідчі виявили та вилучили цифрові носії інформації з фото і відео. Вони вказують на те, що підозрюваний здійснював дії сексуального характеру щодо неповнолітніх. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Психолого-психіатричну експертизу Московченко провели в рамках досудового розслідування. Медики встановили осудність обвинуваченого, а значить – його можна засудити.

Позиція адвоката Московченко

Сам Роман Московченко свою провину не визнає і відмовляється від усіх звинувачень. Як розповіла його адвокат Ганна Худоба, він "став овочем" і неодноразово намагався вчинити самогубство. Захисник наполягає на повторній психолого-психологічної експертизі. До того ж вона стверджує, що справа дуже неоднозначна і строки давності багатьох злочинів вже минули.

"Осудність встановлена станом на жовтень минулого року. Але поки у нього дуже серйозні розлади й він не тільки потребує, а вимагає лікування, негайного втручання психіатра. Він став овочем. І про це відомо правоохоронним органам", - заявила адвокат.

Навчальний заклад, в якому працював Московченко, зберігає мовчання. Вони не коментують ситуацію. Відомо, що це приватна школа з релігійним ухилом.