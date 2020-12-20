Прислухайтеся до дихання: лікар пояснила, який кашель вказує на коронавірус

Описано особливості кашлю у хворих на COVID-19 (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус має низку симптомів, які схожі на грип чи алергію. Одним із проявів COVID-19 є кашель й у разі його проявів існують характерні ознаки, які свідчать саме про зараження коронавірусом. Особливістю кашлю у разі зараження COVID-19 є відсутність мокротиння.

Так, за словами доктора медичних наук, алерголога з лікарні Emerson в США Нейт Фавіно, у хворих на коронавірус завжди спостерігається саме сухий кашель, без виділення мокротиння. Втім, його інтенсивність може бути різною.

Разом із тим, у разі зараження коронавірусом у хворого не буде ані першіння в горлі, яке здебільшого свідчить про алергію, ані хрипів. Сухий кашель також може виникати, у хворих на астму.

Але навіть, якщо кашель не супроводжується виділенням мокроти, медик радить звернутися до лікарів і пройти обстеження. Наголошується, що оцінювати кашель необхідно в сукупності з іншими проявами нездужання.

Зокрема, на те, що у пацієнта коронавірус, вказує висока температура, адже у разі звичайної застуди або алергії її зазвичай не буває. Але найпоширеніший симптом COVID-19 - саме втрата почуття нюху або смаку.

Нагадаємо, науковці розповіли про наслідки, які можуть спостерігатися в пацієнтів одужання від COVID-19.

Раніше лікар отоларинголог розповів, що втрата нюху у разі зараження коронавірусом свідчить про те, що найвірогідніше COVID-19 пройде в легкій формі.