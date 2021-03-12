З'явилося відео відколу гігантського айсберга від Антарктиди

В Антарктиді відколовся айсберг під назвою А-74. Розлом був виявлений ще 26 лютого 2021 року і вчені очікували, що відкол відбудеться найближчим часом.

Розмір айсберга – близько 1270 квадратних кілометрів. Таку площу має Нью-Йорк. Проте вчені стверджують, що це не найбільший айсберг, що відколовся від Антарктиди. А-68 був майже у п'ять разів більше.

Вперше тріщини були виявлені майже 10 років тому і відтоді вчені пильно стежили за цією ділянкою шельфових льодовиків Бранта. Там же знаходиться дослідна станція Галлея Британської антарктичної служби. Команда з 12 осіб залишила станцію ще в середині лютого, а саму станцію закрили на зиму.

В Антарктиді відколовся величезний айсберг

У листопаді на льодовику з'явився північний рифт – третя велика тріщина. Рифт почав рухатися дуже швидко, до 1 км в добу, прорізаючи плавучий шельфовий льодовик товщиною 150 м. Коли тріщина розширилася на кілька сотень метрів, був сформований айсберг.

Станція Галлея не постраждала, через те, що ще у 2016 році її перемістили вглиб суші на 32 км, щоб уникнути шляхів тріщин. З 2017 року персонал проводить на станції тільки літо, а на зиму повертається додому.

"В найближчі тижні або місяці айсберг може зникнути; або він може сісти на мілину і залишитися поруч з шельфовим льодовиком Бранта. Станція Галлей розташована далеко від усіх діючих прірв, на тій частині шельфового льодовика, яка залишається пов'язаною з континентом. Наша мережа GPS-інструментів дасть нам раннє попередження, якщо відкол цього айсберга викличе зміни льоду навколо нашої станції", - розповіли полярники.

В Антарктиді відколовся величезний айсберг