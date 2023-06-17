В поезде УЗ мужчина цеплялся с поцелуями к женщине, а проводник не помог: детали скандала

Жительница Киевской области Евгения Карпюк заявила, что к ней приставал сосед по купе в поезде Львов-Киев. Известно, что пассажир вел себя неадекватно и делал намеки сексуального характера.

Об этом инцидент в поезде Укрзализныци девушка рассказала на своей странице в Instagram .

Детали ситуации

Евгения рассказала, что 8 июня села на поезд до Киев в Хмельницком, в ее купе уже спал мужчина, а другие места были свободны.

"Он просыпается и говорит: "О, бог послал мне женщину. Можно вас потом поцеловать? Вы такая маньяческая", - утверждает пассажирка.

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После этого она взяла свои вещи и сказала, что сейчас идет к проводнику, а затем вызовет полицию. Мужчина заявил, что она может никуда не уходить, ведь он сам "полковник в отставке".

"Он сказал, что он киборг, стоял за аэропорт год и потому имеет право. Потом, когда он уже ходил и разбудил весь вагон, он сказал: "А что мне нужно было делать? Я проснулся, а она лежит как расщепенка", - говорит Евгения.

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Как отреагировал проводник

Женщина утверждает, что сразу обратилась к проводнику. Однако он не отреагировал должным образом. Лишь возмутился, что она пересела без разрешения.

"Меня приютили девочки из соседнего купе и он подошел и требовал сдать ему постельное белье за два часа до моего прибытия. Затем он зашел к нам в купе и сказал: "Скоро таких киборгов с войны вернется очень много, у них у всех с кукухой будет не все в порядке, и такие ситуации будут случаться на каждом шагу", - рассказала пассажирка.

Впоследствии проводник предложил пересадить ее в другое купе, в котором тоже ехал один мужчина. Единственные, кто отреагировал на ситуацию, это три девочки, которые пустили Евгению к себе в купе.

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Что сказали в Укрзализныце

После инцидента женщина обратилась с жалобой в Укрзализныцю.

"Я не говорю, что проводник виноват, а мужчина нет. Просто, к сожалению, у нас в стране пока не реально привлечь к ответственности только за предложение "поцеловать". Надо дождаться, когда тебя изнасилуют или побьют", - объясняет Евгения.

Мужчину на фото опознали подписчики Евгении. Как оказалось, пассажир ехал из Львова в Киев без всяких вещей.

"Он из Львова. Даже район, где живет, знаем. Во Львове он себя тоже ведет неадекватно. Очень надеюсь, что его узнали и его родственники тоже", - говорит пассажирка.

В Укрзализныце сообщили, что зарегистрировали жалобу и разберутся в ситуации. Также объяснили, что проводник после любого обращения обязан заменить пассажиру купе или если все занято, то предоставить свое место.

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