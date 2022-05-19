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Порошенко: вишиванки - це символ нашої незламності і єднання

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Четвер 19 травня 2022 14:01
Порошенко: вишиванки - це символ нашої незламності і єднання Фото: Петро та Марина Порошенки (eurosolidarity.org)
Автор: Олександр Мороз

Сьогодні вишита сорочка має особливе значення. Адже в ній зашитий генетичний код нації, яку марно намагається знищити агресор.

Про це заявили Петро та Марина Порошенки у Днем вишиванки.

"Рашисти прийшли знищити наші міста і села, вбивати нас за нашу мову, нашу віру і наш генетичний код. А код - серед іншого зашитий у вишиванці. У такі часи наші прапор, герб, гімн, армія, мова, віра і так, - вишиванка!, - роблять нас нацією, поєднаною єдиною волею і єдиною долею", - наголошує Порошенко.

На його думку, наша вишиванка - неймовірно красива. Тому елементи її крою та візерунків дуже охоче використовують дизайнери в усьому світі.

Марина Порошенко також додає, що ми одягаємо вишиванку не тільки заради краси. Нею ми підкреслюємо, що ми - українці.

"По ній ми пізнаємо один одного, чуючи голос того українського краю, з якого походить вишивка. Ми демонструємо світові, що за нами - давня традиція, яку ми успадкували від славних і талановитих предків. Ця традиція живе і надає сили боротися, захищати і творити все українське", - говорить Марина Порошенко.

Він також переконаний: у такій єдності ми точно здолаємо ворога.

"Ми загоїмо рани і відновимо наші прекрасні міста і села. І у свята, і в будні на їхніх вулицях будуть квітнути візерунки наших вишиванок - символи нашого незламного українського духу. Краса наших душ неминуче відтвориться в красі наших вулиць і міст. Ми відбудуємо все зруйноване. Ми зробимо Україну сучасною державою, яка процвітає", - додає Порошенко.

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Петро Порошенко
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