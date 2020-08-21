Популярний співак загинув у прямому ефірі: на відео потрапив жах на його обличчі

Таві Пустіу загинув у прямому ефірі (фото: radiokp)

Музикант їхав з дружиною і записував прямий ефір у момент загибелі

Популярний співак з Румунії Таві Пустіу загинув у прямому ефірі. Момент смерті музиканта і останній жах на його обличчі побачили глядачі в Instagram-stories.

Таві їхав в автомобілі Ford Fiesta разом з дружиною. У салоні звучала гучна музика, артист веселився і курив і раптом закричав, побачивши щось в бічному склі. Після чого ефір обірвався.

Це були останні секунди життя 29-річного Таві Пустіу, які потрапили на відео, зняте ним самим. Шанувальники, які спостерігали за прямим ефіром, і подумати не могли, що в цей момент автомобіль артиста буквально протаранив потяг.

Як повідомляє Daily Star, Пустіу помер на місці. А його дружина була госпіталізована в дуже важкому стані. Зараз за її життя борються лікарі, але жодних прогнозів не дають.

Співак Таві Пустіу загинув у прямому ефірі (відео: YouTube)

Цікаво, що незадовго до смерті Таві опублікував дивний пост у Facebook. "Одного разу неправильний поїзд доставить тебе в потрібне місце", - написав він. Зараз на батьківщині співака кажуть, що він таким чином передбачив свою загибель.

За даними правоохоронців, аварія сталася через недотримання правил руху на залізничному переїзді. Після зіткнення пожежні насилу витягли пару з-під уламків транспорту.

Раніше ми писали, що чоловік поскаржився на "копів" і скоїв самогубство в прямому ефірі.