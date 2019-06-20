Поліція не зможе охороняти вічно: сім'ї Миколи Тарасова загрожують самосудом

Вбивство Дар'ї Лук'яненко (колаж: РБК-Україна)

Мама підозрюваного у вбивстві Даші Лук'яненко божиться, що нічого не знала

Дар'ю Лук'яненко знайшли мертвою у середу, 19 червня, у вигрібній ямі домоволодіння, неподалік від якого вона зникла 13 червня. У вбивстві 11-річної дівчинки підозрюють 22-річного жителя Іванівка Одеської області Миколу Тарасова. Односельці ополчилися проти сім'ї підозрюваного, пред'являючи їм причетність до приховування злочину. Мешканці Іванівки радять сім'ї Тарасових виїхати з села, повідомляє ТСН.

Зазначимо, що іванівці розмалювали червоними написами "Вбивці смерть" контейнер на ринку, де працювали батьки Миколи Тарасова. А сім'я підозрюваного у розправі над дитиною відреклася від нього, відмовилася наймати синові адвоката і попросила у громадськості вибачення за те, що виховали такого негідника.

Даша Лук'яненко (фото: facebook.com)

Мешканці Іванівки, які раніше схилялися до думки, що дівчинку вивезли невідомі, зараз змушені змиритися, що душогуб їх односелець, який жив з ними пліч-о-пліч і навіть брав участь у пошуку Даші Лук'яненко.

Поліція охороняє будинок підозрюваного у вбивстві дівчинки Миколи Тарасова, побоюючись агресії жителів Іванівки. Мама Миколи Марія, яка також була активною учасницею пошуків Даші, постійно плаче і каже, що не збирається виправдовувати або захищати свого сина.

"Дійсно зізнався - він це зробив. Дуже багато речових доказів. На нього не могли тиснути або підкласти. Я боялася, що десь на території знайдуть якісь речі, які належали Дар'ї. Але коли в дійсності дитину знайшли... Це він зробив. У мене немає сина, я не хочу знати такого сина", - крізь сльози говорить жінка.

Вбивство Дар'ї Лук'яненко (мати Миколи Тарасова, Марія, скрін відео: YouTube/ТСН)

Повідомляється, що коли Микола скоїв злочин, в будинку крім нього нікого не було, сім'я поїхала в Одесу. А сина, який останнім часом був відлюдькуватим, попросили відвантажити товар на ринку.

Саме тоді він запримітив Дашу Лук'яненко, яка прийшла до своєї мами, що також працює на ринку. Тоді він повернувся додому і став чекати дівчинку, яка часто ходила по цій дорозі в школу на танцювальний гурток.

Він схопив її, затягнув у будинок, де роздягнув і намагався зґвалтувати. Дівчинка відчайдушно чинила опір, тоді вбивця почав душити її і різати гострим предметом. Пізніше зв'язав ноги скотчем, на голову надів кульок, який також перемотав скотчем, щоб дитина задихнулася. До ніг Даші він прив'язав камінь і кинув у вигрібну яму на подвір'ї.

Микола Тарасов (фото: facebook.com)

Односельці не вірять, що сім'я не знала про злочин сина.

"Як це не знали, запах якийсь... Шість днів дитина там була. Ходили, шукали її, тварі", - обурюється мешканка Іванівки.

"Ніхто не повірить, що вони не брали участь. Там що, крові не було. Що цей хлопчик міг все вимити?" - звинувачує в причетності до приховування ще одна жінка.

А мати Миколи Тарасова каже, що готова пройти дізнання на поліграфі і відповісти на всі питання. Марія не знає, як пояснити людям, що родина нічого не знала про злочин.

"Односельці, які раніше ледь не вчинили самосуд, тепер радять родині виїхати з села, оскільки поліція не зможе їх довго охороняти", - йдеться в сюжеті.

Вбивство Дар'ї Лук'яненко (відео: YouTube/ТСН)

За вчинене Миколі Тарасову, якого під охороною вивезли в Одесу, може загрожувати довічне ув'язнення. Йому пред'явили звинувачення відразу за кількома статтями: "викрадення", "замах на зґвалтування неповнолітньої", "вбивство неповнолітнього, поєднане із зґвалтуванням" і "наруга над тілом".

Зазначимо, що у причетності до приховування злочину підозрюють не тільки сім'ю Миколи Тарасова, але і інших односельців.

Також повідомлялося, що українців закликали підписати петицію про прийняття законопроекту для створення єдиного національного реєстру педофілів, а також хімічної кастрації злочинців, причетних до сексуального насильства над дітьми.