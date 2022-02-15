Чому після COVID-19 може випадати волосся: у МОЗ назвали причини
Багато людей, які перехворіли на COVID-19, помітили у себе надмірне випадіння волосся.
Про причини цього розповіли лікарі, інформує Telegram-канал "Коронавірус_Інфо".
Що може провокувати випадіння волосся
Лікарі кажуть, що сам вірус безпосередньо не вражає волосяні фолікули. Однак є тригери, які під час хвороби провокують цей процес.
За їхніми словами це:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- лихоманка - спричиняє вивільнення прозапальних цитокінів (пептидів та білків), які пошкоджують клітини волосяного матриксу;
- стрес - провокує вивільнення деяких специфічних нейромедіаторів, нейропептидів і гормонів, що сприяє змінам у циклі росту волосся;
- препарати, які зазвичай застосовують під час терапії, також можуть змінювати фазу росту волосся;
- порушення мікроциркуляції волосистої частини голови внаслідок мікротромбозів.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Медики додають, що постковідне випадіння волосся є зворотнім явищем хвороби й зазвичай повертається у норму самостійно.
Зазвичай, якщо коронавірусна хвороба не була занадто агресивною, втрата волосся має бути нетривалою – до 2 місяців і завершитися самостійно.
Також якщо у пацієнтів випадіння триває понад 3 місяці, є підстави думати, що справа не лише у ковіді.
Для того, щоб з’ясувати, які саме проблеми зі здоров’ям могли виникнути внаслідок ковіду, необхідно звернутися за консультацією до лікаря.
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