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Пластик, гниючі водорості і фекалії: в мережі показали фото моря в Криму

П'ятниця 10 липня 2020 10:53
Пластик, гниючі водорості і фекалії: в мережі показали фото моря в Криму
У Криму сильно забруднене море (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В акваторії Севастополя з'явилося багато сміття

У Криму окупанти почали туристичний сезон і сподіваються на те, що на півострів приїде багато відпочиваючих. Але після шторму, який нещодавно пройшов, на Чорне море в Севастополі без сліз не поглянеш. Справа в тому, що на поверхні води плавають купи сміття. Серед відходів - пластик, гниючі водорості і навіть фекалії.

Як повідомляє Крим. Реалії, сміття частково принесли хвилі, частково воно потрапило з каналізаційних стоків. В Артбухту виходить колектор, який збирає каналізацію з великої території вулиці Одеської. Біля виходу труби в частині бухти в центрі Севастополя часто збираються острова з відходів.

Ці сміттєві острівці плавають біля порома, прогулянкових катерів і місцевих рибалок.

По сусідству з артилерійською бухтою знаходиться головний центральний пляж міста – "Мис Кришталевий". Але на подив, він відкритий для відпочиваючих.

Місцеві жителі повідомляють, що на багато пляжі Севастополя шторм також виніс сміття, який прибирають орендарі.

Пластик, гниючі водорості і фекалії: в мережі показали фото моря в КримуПластик, гниючі водорості і фекалії: в мережі показали фото моря в КримуЧорне море в Севастополі забруднено фекаліями і сміттям (фото: Крим.Реалії)

Як ми раніше писали, готелі Криму підняли ціни до космічних, можна злітати в Туреччину.

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