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Котлеты из квашеной капусты: диетолог поделилась вкусным и полезным рецептом

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Понедельник 27 февраля 2023 12:54
Котлеты из квашеной капусты: диетолог поделилась вкусным и полезным рецептом Как приготовить котлеты из квашеной капусты (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Каждая хозяйка знает множество рецептов котлет - и мясных, и овощных. Прекрасным дополнением этого списка станут котлеты из квашеной капусты. Они легко и быстро готовятся, а еще - очень вкусные и полезные.

Рецептом поделилась диетолог Светлана Фус на своей странице в Facebook.

Рецепт овощных котлет из квашеной капусты

Эти котлеты станут превосходной заменой мясных. Они хорошо подойдут людям, которые придерживаются диеты, направленной на похудение.

Ингредиенты:

  • квашеная капуста - 100 г
  • овсяные хлопья - 20 г
  • лук - 40 г
  • яйцо -1 шт.
  • специи - по вкусу
  • масло оливковое для смазывания формы
  • сметана для подачи - 30 мл

Пошаговая инструкция по приготовлению

Овсяные хлопья смешайте с яйцом, дайте постоять 5 минут.

Добавьте мелко нарезанный лук и квашеную капусту (перед этим хорошо отожмите от рассола), добавьте специи. Замесите тесто, сформуйте котлетки.

Дно формы застелите пергаментом, смажьте оливковым маслом, выложите котлетки.

Запекайте 15-20 минут при температуре 200 градусов. В процессе котлетки нужно перевернуть на другую сторону. Подавайте это блюдо со сметаной.

Котлеты из квашеной капусты: диетолог поделилась вкусным и полезным рецептомВот так выглядят котлеты из квашеной капусты (фото: Facebook/ Светлана Фус)

Раньше мы делились рецептом полезного майонеза, который не вредит фигуре.

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