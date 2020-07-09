Описав смерть у власній книзі: під Одесою підліток скоїв суїцид

Під Одесою підліток скоїв дивний суїцид (Колаж РБК-Україна)

Підлітка два тижні шукали поліція і волонтери

В Одеській області 17-річний підліток скоїв самогубство. Він кинувся у високу трубу запущеної шкільної котельні. У книзі, яку хлопчик написав незадовго до загибелі, головний герой стрибає в схожу трубу.

Тіло 17-річного Івана Делюкова з Кілії Одеської області виявив батько, через два тижні після того, як син зник з дому. Деталі моторошної історії повідомили на сайті OBOZREVATEL.

Батько Івана виявив біля труби капці сина. Саме в цьому взутті він зник з дому 22 червня. Батьки не відразу почали бити тривогу, оскільки син раніше вже тікав з дому, але повернувся. Іван 19 червня пішов з дому, щоб подорожувати, пізнавати світ. Водій вантажної машини, який підвозив хлопчика, повідомив, куди його підвіз і Ваню швидко знайшли та повернули додому. Коли син зник другий раз, батьки подумали, що він знову відправився в подорож і скоро повернеться. Однак син не виходив на зв'язок, і батьки вирушили в поліцію.

Ваню почали шукати правоохоронні органи та волонтери. Друзі підлітка розповіли, що він писав книгу в стилі фентезі. За сюжетом книги головний герой потрапляє в якусь трубу та опиняється в іншому вимірі. А в кінці він прокидається і розуміє, що це був сон. Незадовго до своєї загибелі Ваня подарував знайомій дівчині невеликий косметичний набір.

"Друзі розповідали, що Іван мріяв видати свій твір. Але хлопці його запевняли, що книгу не можуть надрукувати, тому що мова йде про суїцид, а пропаганда цього у нас заборонена. Вони порадили переробити початок. Ми так і не знаємо, чи переписав він", - розповіли близькі хлопчика.

Ідею обшукати занедбані місця поблизу підказали волонтери. Батьки згадали, що в перший раз після втечі, Івана знайшли в іншому районі, там, де колись жила його родина і залишилися друзі.

Біля старої занедбаної шкільної труби батько Івана знайшов капці сина. Він відкрив вікно для прочищення труби, і висвітлив променем ліхтаря в темряві обличчя підлітка.

Однією з версій суїциду розглядали комп'ютерну гру Ford of Empires. Проте волонтери розповіли, що ця гра не небезпечна, нею захоплюються навіть діти більш раннього віку.

"Тим більше, що грати в неї Ваня почав два-три місяці тому. У нього до цього був звичайний кнопковий телефон. Але коли через карантин почалося віддалене навчання, то йому купили більш сучасний смартфон. Він зміг туди завантажити цю гру", - розповіла волонтер Юлія.

Батьки теж звинувачували в усьому телефон і після першої втечі батько його забрав у сина. Вдруге хлопчик пішов з дому без речей і телефону. Друзі та близькі були впевнені, що Ваня не може покінчити життя самогубством.

У нього були невеликі підліткові проблеми, він був замкнутим. Всі були впевнені, що він повернеться додому 5 липня, у свій день народження.

"Думаю, що до дитини такі думки не приходять за один день. Швидше за все, він до цього йшов. Це проблема нашої системи, тому що толком не працюють психологи. Його характеризують як замкнутого хлопчика, він весь в собі. Мабуть, були підліткові комплекси. На жаль, ми всі працюємо з ранку до вечора, щоб прогодувати дітей. І, мабуть, батьки не помітили, що він закривався", - пояснили волонтери з "Пошукової платформи 911".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Миколаєві дружина депутата покінчила життя самогубством.