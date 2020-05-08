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Де можливо підчепити коронавірус: названі місця-"розсадники" інфекції

STYLERКоронавірус    08.05.2020 - 08:45
Де можливо підчепити коронавірус: названі місця-"розсадники" інфекції
Вчений розповів, де існує небезпека підхопити коронавірус (колаж РБК-Україна)

Вчений із США повідомила про найнебезпечніші місця зараження COVID-19

Коронавірус може довгий час перебувати на різних поверхнях, тому ризик заразитися інфекцією дуже великий. Медики попереджають людей користуватися засобами захисту - масками і рукавичками. Цієї думки дотримується і і професор з США Анча Баранова. Вона розповіла про найбільш небезпечні місця в будинку, де можна підчепити коронавірус.

На думку експерта, розсадниками інфекції в будинку є під'їзди і ліфти багатоповерхових будинків. Вірус може знаходитися в ліфті навіть, якщо хворий людина була там півгодини тому.

"Припустимо, в ліфт зайшов носій коронавірусу за півгодини до вас. Проїхав на ліфті, і далі ліфт стоїть. Але об'єм повітря теж стоїть, цей вірус нікуди не витягується. Через півгодини в ліфт ви зайшли, а там суспензія в повітрі, яка нікуди не поділася. Плюс ліфт почав рухатися, і хмара, яка було зверху, спустилася на вас і ви пройшли через неї", — розповіла Анча Баранова "Фактам".

Фахівець відзначає, що краще користуватися сходовою кліткою, ніж ліфтом, щоб уникнути зараження.

Ризик заразитися коронавірусом існує в маленьких магазинах, а також у громадському транспорті через маленький об'єм повітря. Але ймовірність зараження на вулиці не така висока, як в маленьких приміщеннях.

"На вулиці безпечніше, ніж в громадських приміщеннях, тому що там об'єм повітря величезний і вірус досить швидко розбавляється. Що не означає, що неможливо заразитися на вулиці. Просто ризики набагато менше", — підкреслила професор.

Як ми раніше писали, в Україні з'явилися нові вогнища спалаху COVID-19.

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