В одній з областей України спалахнула гостра інфекція

На Буковині спалахнула інфекція (фото: freepic.com)

У Чернівецькій області різко зросла захворюваність на кашлюк

У Чернівецькій області спалахнула небезпечна інфекція і це не коронавірус. В цьому році захворювання на кашлюк серед місцевих жителів в 13 разів більше, ніж минулого року.

Як повідомляє прес-служба обласної державної адміністрації, тільки за 4 місяці 2020 року зареєстрували вже 79 випадків цього захворювання, а торік за аналогічний період їх було всього шість.

Заступник директора Департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Марія Поліщук повідомила, що таке величезне збільшення випадків захворювання пов'язано з тим, що батьки відмовляються робити дітям щеплення від кашлюку.

У деяких районах всього 10% вакцинованих дітей, в інших 24%. Щеплення від кашлюку малюкам роблять в перший рік життя, усього в цей час потрібно зробити чотири дози вакцини.

"У березні в області призупинили планову вакцинацію через епідемію коронавірусу. Але в квітні її відновили, тому батькам варто звернутися до педіатрів або сімейним лікарям щодо щеплень. Всі вакцини в області є", - сказала Марія Поліщук.

Відзначимо, що останнім часом в Україні збільшилася кількість людей, які виступають проти вакцинації.

Кашлюк - це інфекційне захворювання, викликане кашлюковою паличкою Борде-Жангу, при якому вражаються органи дихальної системи. Патологічний процес супроводжується надривним нападоподібним непродуктивним кашлем, в кінці якого може траплятися блювота.

Як ми раніше писали, Уляна Супрун розповіла про вакцинацію і пояснила, яку загрозу несе відмова від неї.

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Автор: Людмила Жукова