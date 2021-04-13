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В Одесі маршрутник зчепився з пасажиром: бійка була жорсткою

Новость на русском → Одеса, Вівторок 13 квітня 2021 08:53
В Одесі маршрутник зчепився з пасажиром: бійка була жорсткою В Одесі побилися маршрутник і пасажир (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Одесі стався конфлікт між водієм маршрутки та пасажиром. Справа в тому, що чоловік, який зайшов в автобус, відмовився платити за проїзд. Маршрутник вирішив це просто так не залишати і напав на городянина.

Про цей інцидент повідомили в Telegram-каналі "Вартові Еспресо".

Ціна проїзду в маршрутці Одеси становить 7 гривень, але пасажир не захотів платити.

"В Одесі водій маршрутки вирішив настукати по голові пасажиру, який відмовився платити за проїзд 7 гривень", - сказано в повідомленні.

Сама бійка сталася прямо на проїжджій частині, поруч з пішохідним переходом. Пасажир спочатку намагався дати відсіч водієві, але після якогось часу став сам атакувати й перейшов у наступ.

Зазначимо, що перехожих бійка зовсім не бентежила і вони далі поспішали по своїх справах.

Також не повідомляється, на якому саме маршруті стався конфлікт.

Відео можна подивитися за посиланням.

Як ми раніше писали, у Львівській області водій маршрутки накинувся на ветерана АТО і обізвав його свинею.

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