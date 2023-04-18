"Об нее вытрут ноги и в России": Игорь Кондратюк разнес предательницу Ани Лорак
Продюсер Игорь Кондратюк высказал свое мнение о певице Ани Лорак, которая пытается "усидеть сразу на двух стульях". Исполнительница открыто не осуждает войну, и продолжает выступать в РФ.
Какие на самом деле у Лорак мотивы, Кондратюк поделился в интервью "5 каналу".
Что думает Кондратюк об Ани Лорак
Так, продюсер сообщил, что для него Каролина (настоящее имя певицы) - умерла.
"Я вообще не понимаю, что там можно комментировать. Для меня она умерла. Девушка сделала однозначный выбор. При этом он был сделан, наверное, не ею. Потому что сказать, что выбрала она, – это значит, что у нее есть мозги. А, судя по ее поступкам с 2014 года, мозгов у нее нет. Много внимания мы ей уделяем... Ее предательства я не понимаю", – сказал Кондратюк.
Игорь рассказал, что в свое время Лорак была знаковой певицей и люди от нее ждали твердую позицию, но этого не произошло.
"После того как она выступила с концертом на годовщину российского военно-морского флота в 2016 году, вообще о ней бессмысленно говорить. Флота, который украл украинские корабли. У нее нет мозгов. Умерла так умерла...", - добавил он.
Отметим, что Кондратюк сказал, что предателей не любят нигде, поэтому в конце концов об Ани Лорак "вытрут ноги и в России".
Ранее мы писали, что всплыла правда о гражданстве Ани Лорак, угрозе банкротства и попытке сбежать из РФ.
Также мы сообщали, что Каролина рассказала, почему не будет помогать украинцам.