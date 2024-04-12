Нутрициолог назвала 5 преимуществ от растительной пищи, о которых вы даже не догадывались

О том, что растительная пища полезна, слышали все. Но какое количество овощей и зелени считать достаточным, чтобы получить преимущества для здоровья и как именно изменится самочувствие, если обогатить рацион растительной пищей?

Ответы на эти вопросы дает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию нутрициолога Анастасии Голобородько в Telegram.

Как растительная пища влияет на здоровье

"Исследователи из American Gut Project обнаружили, что люди, которые едят более 30 различных растений еженедельно, имеют более разнообразный микробиом кишечника по сравнению с теми, кто ест 10 или меньше", - говорит Голобородько.

Она называет преимущества для здоровья, которые можно получить, если съедать 30 различных растений в течение недели.

Снижение риска воспалительных заболеваний

"Вы получите больше бактерий, которые производят короткоцепочечные жирные кислоты. Они снижают риск воспалительных заболеваний и онко кишечника. Во Всемирном фонде исследования рака есть убедительные доказательства того, что растительная пища снижает риски, поэтому одна из рекомендаций по профилактике - есть больше зерновых, фруктов и бобовых", - объясняет нутрициолог.

Усиленное сопротивление резистентности к антибиотикам

"Бактерии, живущие в кишечнике растениелюбов, имели меньше генов, кодирующих молекулярные насосы, помогающие бактериям избегать антибиотиков. Исследователи считают, что это может быть потому, что люди, которые едят меньше растений - едят больше мяса животных", вскормленных комбикормами с фармой, антибиотиками низких доз, добавленными как консервант, что может способствовать выживанию бактерий, устойчивых к антибиотикам", - говорит Голобородько.

Снижение уровней системного воспаления и темпов старения

С возрастом в теле развивается хроническая слабовыраженная воспалительная реакция, протекающая без какого-либо сигнала извне.

"Системное воспаление занимает центральное место в процессе старения, являясь, по сути, прямым следствием постепенного изнашивания сложных механизмов поддержания гомеостаза (внутреннего "равновесия"), когда в организме накапливается "молекулярный мусор", - говорит нутрициолог.

Снижение резистентности к инсулину

Регулярное потребление большого количества растительной пищи способно снизить резистентность к инсулину и улучшить метаболическое здоровье.

Улучшение психического здоровья

"Исследовали такие расстройства психического здоровья, как депрессия, шизофрения, ПТСР и биполярное расстройство. Определенные типы бактерий более распространены у людей с диагнозами, чем у людей, не имеющих заболеваний. Разнообразить кишечную флору - всегда хорошая идея", - отмечает нутрициолог.