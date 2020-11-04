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Названі перші симптоми гіпертонії: коли потрібно бігти до лікаря

Середа 04 листопада 2020 14:01
Названі перші симптоми гіпертонії: коли потрібно бігти до лікаря
Перші симптоми гіпертонії (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

Гіпертонію називають "прихованим вбивцею", оскільки симптоматика на ранніх етапах виражена не сильно

Гіпертонія – одне з найнебезпечніших захворювань серцево-судинної системи, яке виражається в підвищеному тиску. Такі стани сильно вдаряють по здоров'ю та самопочуттю і навіть можуть призвести до летального результату. Як розпізнати, що у вас починається гіпертонія – пише видання Daily Express.

До підвищення тиску можуть призвести регулярні стреси, переживання, недосипання, хронічні хвороби та навіть шкідливі звички. Втім, лікарі називають і інші причини гіпертонії: спадковість, надлишкова вага або ожиріння, порушення в роботі щитовидної залози, нирок, дефіцит магнію в організмі, остеохондроз, прийом деяких ліків, клімакс, діабет і навіть куріння.

Підступність гіпертонії не тільки в ускладненнях, до яких вона призводить, але часто і в прихованому її перебігу. Як правило, перші симптоми гіпертонії не викликають побоювання, часто люди не звертають на них уваги, припускаючи, що вони просто перевтомилися.

Перші симптоми, які свідчать про початок гіпертонії:

  • втома;
  • млявість;
  • мушки в очах;
  • нудота;
  • головні болі.

Ці симптоми повинні стати маяком, щоб почати регулярно заміряти кров'яний тиск. Якщо він підвищений – необхідно терміново звернутися до лікаря. Ці симптоми при підвищеному тиску говорять про протікання гіпертензії першого ступеня.

Які ще симптоми можуть бути на початкових етапах гіпертонії:

  • пітливість;
  • почервоніння обличчя;
  • набрякання рук;
  • набряки вранці;
  • одутлість обличчя;
  • погіршення пам'яті.

Нагадаємо, що раніше були названі дешеві та натуральні добавки для зниження тиску в домашніх умовах. Їх всього дві, і вони абсолютно безпечні.

Також ми повідомляли, що медики назвали продукти, які допомагають відновити печінку.

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