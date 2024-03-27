К нам снова мчит Ретроградный Меркурий: когда начнется опасный период
Период Ретроградного Меркурия имеет большое значение в астрологии. Считается, что он особым образом влияет на мышление и поступки людей, путает планы, провоцирует недоразумение и повышает риск неудачи в различных делах. Первый период Ретроградного Меркурия в 2024 году начнется уже буквально через несколько дней.
Что такое Ретроградный Меркурий, как он влияет на людей и что в эти дни делает не стоит, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала использованы источники: Wikipedia, AstroTalk, Astromeredian.
Что такое ретроградность планет
Ретроградный в переводе с латинского retrogradus означает "движущийся назад". Это движение планеты на небе с востока на запад, тогда как обычно все планеты двигаются с запада на восток.
Но ретроградное движение - лишь оптическая иллюзия, возникающая вследствие разницы орбитальных скоростей планет. В действительности планета не меняет своего направления.
В то же время с астрономическими явлениями издавна связаны многие предрассудки. Так, ценители астрологии и эзотерики верят, что движение планет, особенно ретроградное, влияет на жизнь людей. Самые популярные представления касаются ретроградного Меркурия, однако и есть они и в отношении других небесных тел.
Когда начнется период Ретроградного Меркурия
Первый период в 2024 году начнется 1 апреля и продлится более трех недель - до 25 апреля. Стоит отметить, что в этом году нас ждет еще два периода Ретроградного меркурия: с 5 по 28 августа, с 26 ноября по 15 декабря.
Стоит отметить, что после Меркурия в ретроградное движение войдет Плутон и этот период продлится с 3 мая по 12 октября.
За что отвечает Ретроградный Меркурий
Меркурий - это планета общения, интеллекта, переговоров, обучения, торговли. Она отвечает также за получение и передачу информации, ведение деловых бумаг, поездки и путешествия.
Большое влияние Меркурий имеет на родственные и любовные связи, личное общение, взаимопонимание, мнение, речь и принятие решений.
Во время ретроградного движения этой планеты все эти сферы начинают замедляться, тормозить, давать сбои, появляются препятствия, путаница, недопонимание, уровень восприятия и понимания друг друга сильно снижается. Также могут быть и "приветы" из прошлого - повторение ситуаций и задач, всплывают старые и нерешенные проблемы, возвращаются экс-возлюбленные.
На что влияет Ретроградный Меркурий
В период обратного движения этой планеты могут быть такие проблемы:
- Задержки и проблемы с транспортом
- Проблемы и задержки в обучении
- Путаница в документах, счетах, цифрах, времени
- Проблемы с техникой для коммуникации
- У людей возрастает забывчивость, рассеянность
- Возникают ссоры на ровном месте, недоразумения, конфликтные ситуации
- Возвращаются люди из прошлого
- Возвращаются задачи и дела из прошлого
- Активизируются мошенники
- Становятся более активными психически нездоровые люди
- Увеличивается количество ДТП
- Происходят природные катаклизмы
Что можно делать в период Ретроградного Меркурия
В такое время астрологи и эзотерики рекомендуют завершать разные дела, закрывать определенные главы в жизни, проекты. Можно встречаться с друзьями и помириться с теми, с кем вы были давно в ссоре.
Можно и нужно заниматься своим здоровьем - очищать организм, питаться по диете, заняться спортом, плаванием, уделить больше времени самому себе.
Также удачными будут подачи жалоб и заявлений в различные инстанции.
Еще можно наводить порядки, выбрасывать хлам, избавляться от всего ненужного - в шкафах, кладовках, головах, компьютере.
Можно делать мелкий ремонт и чинить то, что давно нужно было отремонтировать.
Важно! При общении всегда уточняйте у собеседника, правильно ли вы поняли его слова. Это позволит избежать недоразумений. И тщательно проверяйте всю документацию, делайте фото и копии своих документов.
Можно заниматься творчеством, медитировать, проходить курсы обучения.
А что нельзя делать в период Ретроградного Меркурия
- Будьте осторожны в любых финансовых операциях, а от крупных и сомнительных - лучше отказаться
- Не стоит заниматься вложениями, особенно крупных сумм и в иностранной валюте
- Будьте осторожны с огнем
- Не подписывайте договора об аренде или покупке жилья, автомобиля. Если это необходимо - очень тщательно все проверьте.
- Не давайте никому взаймы, не берите в долг, не оформляйте кредиты.
- Если есть такая возможность, отложите дальние поездки и путешествия на другое время.
- Не покупайте технику и электронику, будьте осторожны при покупках в интернете
- Не доверяйте незнакомым или малознакомым людям
- Нельзя принимать поспешные, необдуманные и эмоциональные решения, переходить на новую работу, запускать новые проекты
- Не стоит выяснять отношения, провоцировать ссоры, разбирательства, затевать споры
- Нежелательно разрывать отношения или поспешно заключать брак
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