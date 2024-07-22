Нам повезло – тогда еще не расстреливали на блокпостах: история 16-летней Софии из Херсона в музее "Голоса мирных"

Родственники Софии предупредили их о том, что в сторону Херсона следует тяжелая техника врага. Девушка вместе с мамой не смогли сразу уехать и попала под российскую оккупацию. Свою историю 16-летняя София рассказала во время отдыха и оздоровления в Закарпатье на смене проекта "Ринат Ахметов – Детям. Мирный отдых детям Украины".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.

"Когда все началось, папы не было в городе. Он договорился, чтобы мы с мамой пожили в Чернобаевке, в доме с подвалом. Иногда мы ездили домой, и это было страшно — просто на улице могла подъехать машина с российскими военными, человека хватали и куда-то увозили", - вспоминает София.

По словам девочки, в Херсоне оккупанты делали вещи, о которых жутко вспоминать — насиловали женщин, стреляли из танков по людям и домам и тому подобное. В апреле 2022 года у нее с матерью появилась возможность эвакуироваться. В области оставались ее дедушка и бабушка.

"Мы взяли моего попугая и кота. К сожалению, рыбок и улиток пришлось оставить. В машине были только женщины, поэтому нас пропустили быстро. Нам повезло, потому что тогда россияне еще не расстреливали автомобили на блокпостах", - говорит София.

Воспоминание о долгожданной встрече с отцом до сих пор заставляет девушку плакать. А семья, которая сейчас живет в Киеве, все свободное время пытается проводить вместе.

История Софии вошла в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Рассказ из первых уст вы найдете здесь.

Около 5 тысяч детей, пострадавших от войны, получили отдых, оздоровление и психологическую помощь в детском лагере на Закарпатье в рамках проекта "Мирный отдых детям Украины" в формате изменений "Блогер Кемп".

Музей «Голоса Мирных» Фонда Рината Ахметова, собравшего уже более 110 тысяч историй украинцев о войне. Расскажите свою на портале музея или на бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.