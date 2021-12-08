Накриє льодяними дощами і сильними морозами: де в Україні буде найнебезпечніша погода

Погода в Україні принесе льодяні дощі, посилення морозів, рвучкий вітер на територію більшості областей.

Про синоптичну ситуацію в Україні ви зможете дізнатися з матеріалу Styler нижче.

Так, синоптик Наталка Діденко прогнозує, що найхолодніше сьогодні 8 грудня буде на заході України, тут вдень -1... -5 градусів, а вночі -5... -9 морозу.

На півночі, у Вінницькій області вночі 0... -4 морозу, вдень близько нуля, на Київщині та Житомирщини -1... -3 градуси. У більшості центральних областей вночі близько нуля, вдень +2... +5 градусів, на Дніпропетровщині до +6 градусів.

На сході вночі +2... +6, вдень +4... +11 градусів. А на півдні - справжня температурна весна, вночі +4... +7, вдень +5... +13 градусів.

Через циклон на півдні 8 грудня в Україні буде здебільшого волога погода з дощем, мокрим снігом та льодяним дощем.

"Мокрий сніг налипатиме деревах, дротах, що також є певною загрозою. Де буде холодніше - ожеледиця!" - прогнозує синоптик.

А от на сході, Запоріжжі, Криму, Дніпропетровщині, Волині опади малоймовірні.

Що буде з погодою в Києві

У Києві також дощ та мокрий сніг, ймовірні налипання мокрого снігу, ожеледиця, льодяний дощ. Окрім того очікується північно-східний рвучкий вітер. Вночі та вдень -1... -4 градуси.

За прогнозом синоптичного ресурсу Gismeteo, протягом наступних десяти днів погода в столиці буде мокрою, зате на вихідних потеплішає.

Скрін: Погода в Києві, прогноз на 10 днів (gismeteo.ua)

Також дивіться нижче на карті синоптиків гідрометцентру, що буде з погодою в Україні сьогодні.

Скрін: Погода в Україні 8 грудня (gismeteo.ua)