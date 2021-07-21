ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Розпочався п’ятий етап вакцинації проти COVID: де, хто і коли може привитися

Новость на русском →
Середа 21 липня 2021 12:02
Розпочався п’ятий етап вакцинації проти COVID: де, хто і коли може привитися Фото: стартував новий етап вакцинації від коронавірусу (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Войналович

В Україні 21 липня розпочався п’ятий етап вакцинації проти COVID-19, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Хто і як може зробити COVID-щеплення, що для цього потрібно знати - читайте у нашому матеріалі нижче.

Хто може вакцинуватись в Україні?

У МОЗ кажуть, що отримати свою дозу вакцини можуть:

  • усі охочі українці старші 18 років
  • іноземці, які мають посвідку на постійне проживання в Україні
  • особи, які подалися на статус біженця в Україні або вже отримали цей статус.

Як записатися на вакцинацію?

Записатися на вакцинацію можна до найзручнішого пункту щеплення чи центру масової вакцинації, контакти та адреси яких доступні за посиланням або за номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19.

Якщо вам відмовляють у вакцинації через нестачу вакцин, потрібно звернутися до Департаментів охорони здоров’я ОДА (КМДА).

Крім того, якщо ви працівник охорони здоров’я, освіти, соціальної сфери, військовий чи працівник державних органів влади, зверніться до вашого роботодавця, щоб він сконтактував із регіональним координатором і вас вакцинували за місцем роботи.

Зверніть також увагу, що колективи з понад 50 осіб, охочих щепитися, можуть викликати мобільну бригаду з вакцинації за місцем роботи за телефоном контакт-центру МОЗ.

Якщо ви не можете самостійно пересуватися, викличте мобільну бригаду з вакцинації додому за телефоном контакт-центру або за допомогою сімейного лікаря.

Українці, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей та у анексованому Криму також можуть вакцинуватися проти COVID-19 в окремих пунктах щеплення на підконтрольних Україні територіях. Перелік пунктів - за посиланням.

У МОЗ попереджають, що запис у чергу на вакцинацію через сайт чи мобільний додаток "Дія" перестає працювати, адже тепер кожен охочий може записатися безпосередньо на саме щеплення.

"Усі вакцини, які використовує Україна, ефективно запобігають тяжкому перебігу хвороби й рятують життя. Допоможіть записатися на щеплення від COVID-19 своїм близьким та зробіть це самі", - звернулися до українців працівники МОЗ.

Розпочався п’ятий етап вакцинації проти COVID: де, хто і коли може привитися

Розпочався п’ятий етап вакцинації проти COVID: де, хто і коли може привитися

Розпочався п’ятий етап вакцинації проти COVID: де, хто і коли може привитися

Розпочався п’ятий етап вакцинації проти COVID: де, хто і коли може привитися

Інструкція для вакцинації в Україні (facebook.com/moz.ukr)

Нагадаємо, що в Україні менш як за місяць зробили 1,6 млн COVID-щеплень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вакцинація
LITE
21 липня не починайте нових справ і не подорожуйте: що можна і не можна робити в цей день
21 липня не починайте нових справ і не подорожуйте: що можна і не можна робити в цей день