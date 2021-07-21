Розпочався п’ятий етап вакцинації проти COVID: де, хто і коли може привитися

В Україні 21 липня розпочався п’ятий етап вакцинації проти COVID-19, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Хто і як може зробити COVID-щеплення, що для цього потрібно знати - читайте у нашому матеріалі нижче.

Хто може вакцинуватись в Україні?

У МОЗ кажуть, що отримати свою дозу вакцини можуть:

усі охочі українці старші 18 років

іноземці, які мають посвідку на постійне проживання в Україні

особи, які подалися на статус біженця в Україні або вже отримали цей статус.

Як записатися на вакцинацію?

Записатися на вакцинацію можна до найзручнішого пункту щеплення чи центру масової вакцинації, контакти та адреси яких доступні за посиланням або за номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19.

Якщо вам відмовляють у вакцинації через нестачу вакцин, потрібно звернутися до Департаментів охорони здоров’я ОДА (КМДА).

Крім того, якщо ви працівник охорони здоров’я, освіти, соціальної сфери, військовий чи працівник державних органів влади, зверніться до вашого роботодавця, щоб він сконтактував із регіональним координатором і вас вакцинували за місцем роботи.

Зверніть також увагу, що колективи з понад 50 осіб, охочих щепитися, можуть викликати мобільну бригаду з вакцинації за місцем роботи за телефоном контакт-центру МОЗ.

Якщо ви не можете самостійно пересуватися, викличте мобільну бригаду з вакцинації додому за телефоном контакт-центру або за допомогою сімейного лікаря.

Українці, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей та у анексованому Криму також можуть вакцинуватися проти COVID-19 в окремих пунктах щеплення на підконтрольних Україні територіях. Перелік пунктів - за посиланням.

У МОЗ попереджають, що запис у чергу на вакцинацію через сайт чи мобільний додаток "Дія" перестає працювати, адже тепер кожен охочий може записатися безпосередньо на саме щеплення.

"Усі вакцини, які використовує Україна, ефективно запобігають тяжкому перебігу хвороби й рятують життя. Допоможіть записатися на щеплення від COVID-19 своїм близьким та зробіть це самі", - звернулися до українців працівники МОЗ.

Інструкція для вакцинації в Україні (facebook.com/moz.ukr)