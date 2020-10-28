Можна вберегтися тільки одним: київський медик розповіла, як не захворіти COVID-19

Лікар розповіла, як не підчепити коронавірус (колаж РБК-Україна)

Головний лікар київської лікарні розповіла, як уберегтися від коронавірусу

Коронавірус в Україні продовжує інфікувати людей. Головним питанням залишається, як же вберегтися від інфекції і зберегти здоров'я від наслідків. Головний лікар Київської клінічної лікарні №4 Тетяна Мостепан розповіла, що потрібно зробити, щоб убезпечити себе і близьких від COVID-19.

"Люди можуть вберегти себе і своїх близьких тільки одним – тим, про що ми весь час говоримо. Маски в громадських місцях тощо, а також превентивна медицина, яку ніхто не відміняв. Це прогулянки на свіжому повітрі, це повноцінне харчування, повноцінний сон", - розповіла медик "Обозревателю".

Лікар ще раз нагадала, як важливо зміцнювати імунітет. Можна вживати вітамін С, Омега, цинк, вітамін D для того, щоб організм при зустрічі з хворобою з нею впорався і все пройшло в легкій формі.

Тетяна Мостепан звернулася до українців з проханням не займатися самолікуванням, а якщо потрібно - звертатися до лікарів за допомогою.

"Тому що кожна таблетка, кожен препарат має як показання, так і протипоказання, і для кожного вони індивідуальні", - зазначила головний лікар.

Медик ще раз нагадала, що люди повинні берегти себе і близьких і намагатися не потрапити в лікарню, бо в столиці зараз заповненість ліжок 95%. Мостепан повідомила, що зараз у лікарні колосальна виписка. Як тільки стан пацієнта стабілізується відразу виписують.

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