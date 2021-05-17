Менеджера Укрпошти з подачі нардепа зацькували в мережі за інтимне питання

Працівницю "Укрпошти" Поліну Левицьку зацькували в мережі за відвертий пост у соціальній мережі. Дівчина веде сторінку Poli Levi, де обговорює різні "незручні питання", а також пише книги та статті на різні теми про секс. Однак з подачі нардепа, її пост став дуже популярним, а на автора сторінки накинулися хейтери.

Що стало темою конфлікту і чому Поліну Левицьку зацькували на Facebook – читайте в нашому матеріалі нижче.

Як непомітно поїсти під час сексу?

Саме таке питання поставила Поліна Левицька на своїй сторінці в Facebook і в напівжартівливій формі пояснила, що це стало причиною обговорення з подругами. Під постом відразу з'явилося безліч коментарів з жартами та порадами. Але тема обговорення сподобалася далеко не всім і на дівчину накинулися з претензіями за те, що вона менеджер великої компанії й обговорює такі непристойні теми в соціальних мережах.

Таке враження, що більшість наших управлінців - суцільні виродки, або недот * * * анні бабехи. Чим же закінчаться такі експерименти над Україною?.

A в "Укрпошті" Наглядова рада є? Може вона їй пояснить як ....

Вже дістали ці душевнохворі "нові вічно голодні особи". Психіатричні лікарні закрили під час так званої "оптимізації" ось і прийшли всі неадеквати до влади.

Ініціатором цькування став нардеп

Народний депутат, перший заступник голови Комітету ВР з питань енергетики та ЖКГ Олексій Кучеренко зробив перепост на свою сторінку і написав: "Одна з топменеджерів Державної компанії "Укрпошта" обіймається актуальною для неї проблемою. Ви не могли б дати пораду цій "леді"?

У відповідь народному депутату в коментарях спробували пояснити, що це особиста сторінка і сама тема – розважального характеру, не варто звертати на неї уваги.

Здивувала вся ситуація і саму Поліну Левицьку. Вона відбивалася в коментарях під своїм постом, а потім написала, що знаходиться в променях слави "нафталінів".

"Друзі! Я в променях слави нафталінів. А якщо серйозно, це так дико, що є ще люди в нашій країні, яких лякає слово секс. Вибачте їм це. Там рівень совка, де сексу немає і ніколи не було! Всі народжувалися з капусти!"- написала дівчина.

Скріншот

Поліція моралі не спить

Скандал почав набирати обертів і пост Поліни Левицької швидко поширили в соціальних мережах. Користувачі поділилися на два табори: одні захищали автора поста і говорили, що обговорювати такі теми – це нормально, інші – закидали Левицьку гнівними коментарями.

У понеділок вранці Поліна Левицька опублікувала ще один пост, де розповіла передплатникам, як відрізнити дурну людину від розумної.

"Розумний обговорює структуру, ідеї, створюючи при цьому нове знання. Дурний обговорює доконані події, не генеруючи результат. Після розмови з розумним ти окрилений думками, після дурного - болить голова. Розумний не переходить на особистості та не обговорює їх дії. Дурний - обговорює і засуджує людей", - написала дівчина.

Вона додала, що до наступної неділі жартувати не можна, оскільки поліція моралі – не спить і її внутрішній троль – теж.

Реакція керівництва "Укрпошти"

Варто відзначити, що в самій компанії на скандал в соціальних мережах не відреагували. Чи була розмова у Поліни Левицької з главою компанії Ігорем Смілянським - також невідомо.