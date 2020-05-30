Масове вбивство під Житомиром: розкрито несподівані подробиці про стрілка

Масове вбивство під Житомиром (колаж: РБК-Україна)

Найближчим часом підозрюваний повинен пройти судово-психіатричну експертизу

Анатолія Захаренко, підозрюваного у вбивстві, боялися всі. Місцеві тільки й бажали, щоб його забрали за ґрати. Підозрюваний у вбивстві семи осіб в Житомирській області, як виявилося, вже відбував покарання за вчинення злочину.

Правопорушник завжди любив випити, після чого вів себе досить агресивно. Про це заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера".

"За даними слідства, Анатолій Захаренко 1962-го року народження, народився в Російській Федерації. У Російській Федерації в часи СРСР отримав кримінальний термін - близько 7 років за скоєння тяжкого злочину", - розповів Геращенко.

Захаренко заявив, що вбити людей довелося, оскільки потрібно було оборонятися. Однак у цю версію мало хто вірить, на навмисність його дій вказує те, що троє з загиблих були застрелені сплячими.

"Судячи з показаннями свідка і попередніми даними слідства, вже після смерті приїхавших до нього гостей підозрюваний вклав їм у руки мисливську зброю, з якою вони приїхали, щоб показати, що нібито йому була загроза", - підкреслив заступник міністра.

До речі, якщо він буде визнаний неадекватним після проходження судово-психіатричної експертизи, то після суду його направлять в спеціалізовану психіатричну лікарню. В іншому випадку чоловіку загрожує позбавлення волі.

Також заступник міністра внутрішніх справ нагадав, що вбивство двох та більше осіб передбачає можливість довічного ув'язнення. Така міра покарання здається максимально правильною.

Раніше ми писали про всі версії трагедії, а також називали імена загиблих.

Також повідомлялося, що у справі щодо вбивства дівчинки під Харковом з'явився новий підозрюваний.

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Автор: Дарина Яновська