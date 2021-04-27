Малятко ніколи не побачить маму: у Тернополі скандал через загибель породіллі з коронавірусом

Молода мешканка Тернополя померла від наслідків коронавірусу і рідні звинувачують у всьому медиків. 26-річна Зоряна потрапила в лікарню на 7 місяці вагітності і їй провели екстрений кесарів розтин.

Зоряна з Бережан Тернопільської області відчула себе погано на 7 місяці. У неї були болі в животі та легкий кашель. Сімейний лікар дала направлення на ПЛР-тест, який показав позитивний результат і молоду жінку відправили до Тернопільського перинатального центру.

Молода сім'я не встигла і року прожити в шлюбі

Іван і Зоряна одружилися в липні 2020 року. У травні вони очікували появи свого первістка. 26-річна жінка була абсолютно здорова. Вона працювала в місцевій стоматології, любила фотографувати, була товариською, привітною і доброю. Зоряна любила фотографувати небо і навіть створила групу в соціальних мережах, де обмінювалася знімками зі своїми однодумцями.

"Зоряна була дуже світлою і доброю людиною. Ми ніколи не сварилися ні до весілля, ні після. Для мене ця жінка була всім", - зізнається її чоловік Іван.

У березні у Зоряни діагностували коронавірус і як супутнє захворювання - бронхіт. Лікарі побоювалися передчасних пологів і направили її в перинатальний центр. Рідні самі відвезли вагітну Зоряну до Тернополя.

У лікарні породіллю зустріли з докорами

"Там нас зустріли не з розумінням, а з докорами, мовляв, а чому ви так пізно приїхали. Її госпіталізували та обстежили. При вступі у неї була сатурація 95, пневмонії у Зоряни не було. Вона була ще дуже молодою, без хронічних хвороб, тому ми навіть уявити не могли, що станеться трагедія", - розповів чоловік покійної.

Він додав, що був вражений умовами в перинатальному центрі. Вагітні жінки змушені були ходити на відро замість туалету, в палатах не було кранів і неможливо було навіть руки помити.

"Ви уявляєте, як це для вагітної жінки ходити в туалет на відро? На дворі 21 століття, а в Тернополі хвору людину, яка і так перебуває у важкому моральному стані ще й принижують, не давши можливості нормально помитися або сходити в туалет. Та й фізично їй було важко сідати на відро. Таке навіть в голові не вкладається. Мені боляче від однієї думки, що свої останні дні Зоря змушена була це відчувати", - журиться Іван.

Безплатне лікування - це міф

Зоряна пробула в лікарні два тижні. І як стверджує Іван, йому довелося повністю оплачувати всі витрати – він купував багато ліків, систем, катетерів, інфузійних подовжувачів, всяких клапанів і трубок. Ставлення лікарів теж було жахливим - вони могли накричати на вагітну, яка потім плакала півночі. Після госпіталізації лікар до неї прийшов тільки на наступний день. А рідним він відповів, що "не буде кожні 15 хвилин оглядати хворих, тому що йому за них платять всього 700 гривень".

Медсестра в палату до вагітних навіть не заходила, а температуру питала телефоном. Іван впевнений, що через таке безвідповідальне ставлення медики запустили Зоряну і схаменулися вже тоді, коли справа дійшла до реанімації.

В останні дні у Зоряни були напади паніки

Рідних до жінки не пускали, вона панікувала, у неї були напади страху, боялася залишатися одна в палаті. Як розповів Іван, лікарі ввели її в стан штучної коми, щоб не сидіти біля неї цілодобово. Коли стан Зоряни погіршився, ні чоловікові, ні рідним, про це навіть не повідомили.

"А потім ні запитавши, ні мене, ні маму чи батька Зоряни, лікарі зробили їй кесарів розтин. Вона так і не відійшла від наркозу. І нашої Зоряни не стало. Вона полетіла, залишивши мені маленьку Мартусю, яку так чекала", - розповів Іван.

В історії хвороби повно дивного

Чоловік довго не міг отримати історію хвороби Зоряни, а коли документи потрапили до нього, був дуже здивований – майже всі аналізи були в нормі. Це підтвердили й інші лікарі, яким він показав документи.

"Я показував історію хвороби іншим медикам, вони кажуть, що їм дивно, чому сталася така трагедія. Вони мені говорили, що в історії хвороби аналізи були в нормі. В історії хвороби зазначено, що дружина під час операції втратила півлітра крові. Як так могло статися? Також там багато виправлень. Мені розповідали небайдужі люди, що під час кесаревого розтину моєї дружини медсестра знепритомніла, тому вони були змушені робити заміну", - додав Іван.

Рідним медики пояснювати нічого не стали. Вони довго не віддавали папери на руки, брехали, що відправили папери в Міністерство. Іван подзвонив в МОЗ і там дуже здивувалися, оскільки вперше почули про цю історію. Документи в перинатальному центрі він отримав мало не силою.

Дівчинка народилася здорова

Донька Зоряни та Івана народилася передчасно, вагою всього у два кілограми. Дитину відразу забрали в обласну дитячу лікарню, там вона набирає вагу. Там ставлення до пацієнтів зовсім інше і рідні вдячні за дитину. Дівчинку назвали Мартою, так хотіла її мама і вибрала це ім'я ще до пологів.

Іван зізнається, що маленька донька тепер стала сенсом його життя. Він повідомив, що буде домагатися справедливості та покарання для тих, хто винен у смерті його дружини. Чоловік вимагає справедливого розслідування і вже звернувся до прокуратури.

Що кажуть медики

В управлінні охорони здоров'я Тернопільської ОДА повідомили, що розслідуватимуть всі обставини трагедії. А Керівник Тернопільського перинатального центру" Мати та дитя" Віктор Овчарук відмовився коментувати смерть породіллі.

Однак Овчарук заявив, що вся необхідна допомога породіллі була надана і вона виявилася єдиною, хто помер від коронавірусу в його установі.

"Ми робили все, що могли зробити. На жаль, коронавірус не щадить нікого. Лікарі не є вбивцями. Я розумію трагедію родичів, це їх болить, але на жаль, так сталося. Вагітні повинні самі берегтися, уникати контакту. Де ж то вона цей вірус підхопила", - сказав він у коментарі.

Крім того, він не став заперечувати той факт, що вагітні змушені ходити на відро замість туалету.