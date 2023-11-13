Пожилые люди могут быть заражены паразитом, вызывающим слабость. Его переносят коты

Распространенный и печально известный паразит Toxoplasma gondii может быть ответственен за повышенную хрупкость и слабость у пожилых людей. Этого паразита, в основном, переносят кошки.

Что известно о новом открытии ученых, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на материалы исследования в журнале Journal of Gerontology: Medical Science.

Чем опасен токсоплазмоз для пожилых людей

В новом исследовании ученые выяснили, что паразит токсоплазмы может вызывать гриппоподобные симптомы и более серьезные проблемы. Например, судороги или ухудшение здоровья у людей с более слабой иммунной системой.

"Мы часто думаем, что инфекция токсоплазмы протекает относительно бессимптомно, но это исследование подчеркивает, что для некоторых людей в дальнейшем она может иметь серьезные последствия для здоровья", - подчеркивает физиолог Кристофер Лоури из Университета Колорадо.

Ученые предположили, что паразит может быть одной из причин воспаления или стойкого возрастного воспаления, которое способствует слабости.

Были отобраны пробы у более 600 жителей Испании и Португалии в возрасте старше 65 лет. Данные проанализировали на наличие показателей слабости, включая непреднамеренную потерю веса, усталость и потерю остроты ума.

И хотя первоначальная цель достигнута не была, и связи между паразитом и общей слабостью обнаружено не было, ученые сделали ряд не менее важных открытий в ходе исследования.

У людей с инфекцией токсоплазмоза вырабатывалось большее количество антител для борьбы с паразитом, и это способствовало ослаблению. Есть также признаки связи между тяжелой иммунной реакцией на этого паразита и большей вероятностью слабости в пожилом возрасте.

У людей с более сильной реакцией на токсоплазмоз (возможно, из-за более распространенной инфекции или множества инфекций) также были более высокие уровни определенных биомаркеров воспаления, что указывает на еще одну потенциальную связь.

Учитывая, что уровень заражения токсоплазмозом растет с возрастом людей и что он может оставаться в спящем и незамеченном состоянии в организме человека в течении нескольких десятилетий, исследователи утверждают, что стоит быть еще более осторожными, чтобы избежать заражения.

А заразиться токсоплазмой могут почти все владельцы котов - паразит может обитать в кошачьем туалете или в воде, которую испачкали животные. Также есть риск заразиться при употреблении мяса с паразитом при недостаточной термической обработке.

Значительно выше риск "подцепить" этого паразита у тех, кто имеет контакт с бездомными кошками или отпускает своего любимца погулять на воле без присмотра.

В более ранних исследованиях на тему токсоплазмоза, ученые заявляли, что это паразит связан с повреждением скелетных мышц и даже шизофренией - из-за его потенциального воздействия на сознание.

Как паразит токсоплазмоза влияет на людей

Здоровые люди, заразившиеся токсоплазмозом, часто переносят болезнь бессимптомно. Заболевание может пройти в легкой форме, с симптомами, напоминающими грипп: болезненность лимфоузлов, мышечные боли. Симптомы могут длиться от нескольких недель до месяцев, потом проходят. Но паразит остается в теле человека в неактивном состоянии. Он может активизироваться при резком снижении иммунитета.

Особенно опасен этот паразит для беременных женщин. Если она заразилась до наступления беременности, то малыш будет защищен материнским иммунитетом. Если во время беременности, то есть риск передачи паразита ребенку и есть риски выкидыша, гибели плода, рождение малыша с нарушениями.

Также могут быть серьезные проблемы у лиц, инфицированных токсоплазмой, со зрением. Инфекция приводит к острому воспалительному поражению сетчатки, после которого могут оставаться рубцы.