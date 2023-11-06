Что может навредить важнейшему органу человека и как избежать распространенной болезни
Важным для человека органом есть глаза - с их помощью мы получаем около 80% информации о мире. При этом именно эти органы очень уязвимы к воздействию внешних факторов и чувствительны к патологиям, в частности воспалительных процессов.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества "Бережи себе".
Что известно о конъюктивите
Семейный врач Дарья Дмитриевская рассказала, что конъюктивит - это воспалительное заболевание слизистой глаз (конъюктивы). Эту оболочку можно увидеть на внутренней поверхности век.
В частности, в норме она имеет бледно-розовый цвет - в ней можно заметить тоненькие сосуды. Оболочка содержит нормальное количество влаги, омывающее глаз, когда вы клипаете.
Однако, если развивается воспаление, то возникают следующие изменения:
- покраснение конъюктивы
- отек
- слезотечение
- зуд или боль
- ощущение "песка в глазах"
- выделение желтоватого цвета, которые подсыхают во время сна и "слепляют" ресницы
- общие симптомы недомогания, таких как повышение температуры тела, головная боль
Может ли из-за болезни "упасть" зрение
Конъюктивит сам по себе не влияет на зрительную функцию. Однако из-за зуда, отека и других воспалительных процессов способность нормально видеть нарушается на время болезни.
Воспаление может развиться из-за различных факторов: обычно речь идет об аллергии или инфекции (вирусной или бактериальной). Важно всегда определять причину заболевания, ведь лечение и алгоритм поведения в каждом случае будут разными.
Аллергический конъюктивит возникает иногда у людей с повышенной чувствительностью, например, к пыльце растений или других веществ. Симптомы аллергического процесса уменьшаются и проходят, если избегать действия вызываемого фактора.
Вирусный конъюктивит отличается заразностью для всех контактирующих с больным. Нередко воспаление глаз является одним из симптомов вирусного заболевания, таких как COVID-19 и других.
Что вредит
Воспаление конъюктивы может развиться также из-за сухости глаза (например, при длительной работе за компьютером) или травмы (попадание в глаза посторонних предметов, пыли, песка). В таком случае следует обратиться к офтальмологу.
Если в глаза попал песок, мелкий мусор или что-то, надо промыть глаз большим количеством чистой прохладной воды. После этого можно использовать капли "искусственная слеза".
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