Врач назвал признаки тяжелого алкогольного отравления: нужно вызывать скорую
Во время зимних праздников многие употребляют алкогольные напитки. Важно знать о состоянии, требующем срочной медицинской помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Express.
Что показали исследования
Врач Иосуб рассказал о признаках серьезного отравления алкоголем.
Согласно исследованию каждый процент увеличения продаж спиртных напитков коррелирует с увеличением на 0,4% случаев смертельного отравления алкоголем.
По словам врача, многие люди по-прежнему не подозревают о серьезности заболевания и о том, что алкогольное отравление действительно может проявляться рядом симптомов, тяжесть которых обычно прогрессирует.
Основные симптомы
К серьезным признакам отравления относят:
- путаница и дезориентация - одними из первых признаков того, что вы выпили многовато, являются спутанность сознания, невнятная речь и нарушение координации
- рвота - за этим может последовать тошнота и даже рвота
- гипотермия или гипервентиляция - отравление алкоголем может привести к падению температуры тела (гипотермия), а дыхание может стать ускоренным и поверхностным (гипервентиляция)
- потеря сознания - вызывает тревогу тот факт, что по мере повышения уровня алкоголя вы можете потерять сознание
- судороги - в тяжелых случаях из-за влияния алкоголя на мозг могут возникнуть судороги
- медленное или нерегулярное дыхание - оно может стать нерегулярным или даже остановиться, что приведет к опасным для жизни ситуациям
К крайне тяжелым симптомам относят потеря сознания, отсутствие реакции, судороги или затрудненное дыхание. Это все может возникнуть внезапно, поэтому необходима срочная медицинская помощь.
Как избежать алкогольного отравления
Лучший способ - не употреблять алкоголь. Однако, если вы все же решили употреблять алкогольные напитки, следует следовать следующим советам:
- не пейте алкоголь натощак, большими дозами, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, при переутомлении, при недостаточном питании, при приеме лекарств.
- оставайтесь гидратированным - пейте воду после каждого спиртосодержащего напитка
- избегайте напитка, если вы не знаете его содержимое или если оно смешано с энергетическими напитками
- избегайте игр с выпивкой - они могут оказать давление на участников к употреблению напитка
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