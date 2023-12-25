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Врач назвал признаки тяжелого алкогольного отравления: нужно вызывать скорую

Понедельник 25 декабря 2023 10:18
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Врач назвал признаки тяжелого алкогольного отравления: нужно вызывать скорую Признаки серьезного алкогольного отравления (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Во время зимних праздников многие употребляют алкогольные напитки. Важно знать о состоянии, требующем срочной медицинской помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Express.

Что показали исследования

Врач Иосуб рассказал о признаках серьезного отравления алкоголем.

Согласно исследованию каждый процент увеличения продаж спиртных напитков коррелирует с увеличением на 0,4% случаев смертельного отравления алкоголем.

По словам врача, многие люди по-прежнему не подозревают о серьезности заболевания и о том, что алкогольное отравление действительно может проявляться рядом симптомов, тяжесть которых обычно прогрессирует.

Основные симптомы

К серьезным признакам отравления относят:

  • путаница и дезориентация - одними из первых признаков того, что вы выпили многовато, являются спутанность сознания, невнятная речь и нарушение координации
  • рвота - за этим может последовать тошнота и даже рвота
  • гипотермия или гипервентиляция - отравление алкоголем может привести к падению температуры тела (гипотермия), а дыхание может стать ускоренным и поверхностным (гипервентиляция)
  • потеря сознания - вызывает тревогу тот факт, что по мере повышения уровня алкоголя вы можете потерять сознание
  • судороги - в тяжелых случаях из-за влияния алкоголя на мозг могут возникнуть судороги
  • медленное или нерегулярное дыхание - оно может стать нерегулярным или даже остановиться, что приведет к опасным для жизни ситуациям

К крайне тяжелым симптомам относят потеря сознания, отсутствие реакции, судороги или затрудненное дыхание. Это все может возникнуть внезапно, поэтому необходима срочная медицинская помощь.

Как избежать алкогольного отравления

Лучший способ - не употреблять алкоголь. Однако, если вы все же решили употреблять алкогольные напитки, следует следовать следующим советам:

  • не пейте алкоголь натощак, большими дозами, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, при переутомлении, при недостаточном питании, при приеме лекарств.
  • оставайтесь гидратированным - пейте воду после каждого спиртосодержащего напитка
  • избегайте напитка, если вы не знаете его содержимое или если оно смешано с энергетическими напитками
  • избегайте игр с выпивкой - они могут оказать давление на участников к употреблению напитка

Ранее мы сообщали, что хуже для здоровья - алкоголь или сигареты.

Также читайте, как понять, что вы алкоголик.

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