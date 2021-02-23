У Кривому Розі хлопчик стрибнув з 5 поверху: п'яний батько вдома навіть не помітив

У Кривому Розі десятирічний хлопчик випав з 5-го поверху житлового будинку - дитина стрибнула на дерево, однак не втрималася за гілки та впала на землю. Малюка з важкими травмами голови і хребта екстрено госпіталізували.

Інцидент стався близько одинадцятої вечора 22 лютого в Саксаганському районі, передає " Перший міський ".

Постраждалого хлопчика без взуття і в одній тільки піжамі помітив випадковий перехожий, який і зателефонував правоохоронцям і медикам.

Попередньо було встановлено, що під час події вдома батько дитини перебував у стані алкогольного сп'яніння. Підозрюють, що хлопчик хотів врятуватися від нього втечею.

Лікарі діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, компресійний перелом хребта, закриту травму живота. Маленького пацієнта помістили в реанімаційне відділення 8-ї міської лікарні.

Правоохоронці з'ясовують причини та обставини події, та встановлюють, чи бив батько свою дитину.

Як йдеться в сюжеті ТСН, чоловік навіть не помітив зникнення сина. Коли приїхала поліція, він заявив, що хлопчик спить.

За словами сусідів, батько дбав про сина, тільки коли був тверезий. Також стало відомо, що мама дитини була позбавлена на нього прав.

Соціальні служби стали клопотати про позбавлення прав і для батька хлопчика, при цьому чоловік давав усім членам комісії слово, що він більше ніколи не буде ображати сина, якого дуже любить.

"Але, звичайно, тривога завжди була за цю сім'ю. А зараз треба зробити все необхідне, щоб дитина була в безпеці й більше ніколи не страждала від рук свого батька", - заявила начальниця служби у справах дітей Саксаганського району Ірина Сироватка.

Відео: У Кривому Розі хлопчик випав з вікна п'ятого поверху, поки вдома був п'яний батько