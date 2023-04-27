Воровал флаги: в Люботине мужчина надругался над могилами украинских защитников (фото)

В Люботине мужчина на местном кладбище совершал надругательство над местами захоронения погибших воинов ВСУ, воровал установленные на могилах украинских защитников государственные флаги. Вандала вычислили и задержали.

Об этом 27 апреля передали в пресс-службе полиции Харьковской области.

К правоохранителям обратились этой ночью с сообщением, что на территории люботинского кладбища неизвестными были похищены стяги Украины с двух могил погибших военнослужащих.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий работники отделения полиции оперативно разоблачили мужчину, причастного к преступлению", - говорится в публикации.

Злоумышленником оказался 29-летний местный житель. Его задержали.

По месту жительства фигуранта был проведен обыск, в ходе которого полицейские обнаружили вещдоки - несколько флагов Украины и флагштоки.

Так, следователи установили причастность мужчины к совершению еще 8 аналогичных преступлений на этом же кладбища.

В Люботине задержали мужчину, который воровал флаги с могил бойцов ВСУ на местном кладбище (фото: facebook.com/police.kharkov)

Правоохранители рассказали, что по данному факту было начато уголовное производство по ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса.

Теперь злоумышленнику грозит наказание в виде ограничения свободы сроком от 4 до 5 лет или лишения свободы от 4 до 7 лет.

В Люботине задержали вандала за надругательство над могилами погибших бойцов ВСУ (фото: facebook.com/police.kharkov)