В Коростені на місці котловану під 50-метровий флагшток знайшли рештки мамонта (фото)

У Коростені перед встановленням флагштоку будівельники знайшли кістки, які могли належати мамонту.

Про це пише "Суспільне Житомир".

Так, рештки мамонта знайшли у Коростенському парку відпочинку під час копання там котловану, де планували встановити 50-метровий флагшток до Дня Незалежності.

За словами старшого наукового співробітника інституту археології Національної академії наук Андрія Петраускаса, знахідка за своїм розміром та складом нагадує кістки мамонта.

Також фахівець зазначає, що кістки у гарному стані, не трухлі.

Окрім того, заступниця коростенського міського голови Наталія Чижевська розповіла, що археологічними знахідками мають опікуватися міжнародні науковці. Влада звернулася до інституту археології, вони приїхали і на своєму рівні визначили, що це кістки мамонта.

У Житомирській області знайшли кістки мамонта (фото: suspilne.media)

Як розповів завідувач відділу природи Житомирського краєзнавчого музею Петро Печенюк, знайдені рештки мають бути під постійним наглядом.

"Рештки тварин майже завжди знаходять у гарному стані, а їхні руйнування у більшості випадків пов'язані з тим, що люди не знають, як з ними поводитися. Знайдені залишки потребують негайної фіксації, а надалі", – додав Печенюк.

Тому зараз місцева влада проводить перемовини з підрядниками щодо встановлення накриття над місцем знахідки, щоб вберегти кістки від пошкоджень до приїзду науковців. Також призупинена робота із встановлення флагштоку.

Журналіст Дмитро Реплянчук на своїй сторінці у Facebook написав, що встановлення гігантських флагштоків в Україні набирає містичного характеру.

Адже вранці у Херсоні впав найбільший флагшток у місті. При падінні він зачепив автомобіль Lexus, який був припаркований поблизу. Машина виявилася повністю розчавлена і належить вона місцевому чиновнику.

А вже згодом у Коростені на місці котловану під 50-метровим флагштоком знайшли рештки мамонта.

"Що буде ввечері? Якийсь черговий флагшток подолає корупцію?", - зазначає Реплянчук.