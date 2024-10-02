"Цвет граната": 5 причин, почему этот фильм Параджанова нужно посмотреть именно сейчас

В этом году Украина и весь мир отмечает 100 лет со дня рождения одного из величайших режиссеров, который внес неоценимый вклад в развитие нашего кинематографа. Речь идет о Сергее Параджанове - великом украинском режиссере. По случаю этого события, 3 октября в украинских кинотеатрах в прокат выйдет одна из самых известных и визуально неповторимых лент режиссера - "Цвет граната". В кинотеатрах будет показана уникальная отреставрированная версия фильма, которой занимался известный голливудский режиссер Мартин Скорсезе и его кинофонд.

РБК-Украина (проект Styler) собрало 5 причин, почему стоит посмотреть этот фильм именно в кинотеатрах.

К "обновленной" ленте приложил руку Мартин Скорсезе

В 2014 году лента "Цвет граната" была отреставрирована, чтобы максимально восстановить качество картинки. Реставрацию проводил Кинофонд режиссера Мартина Скорсезе совместно с Cineteca di Bologna.

Критик и программный директор фестиваля в Торонто Джеймс Куандт назвал реставрированную картину "кинематографическим Святым Граалем".

Мировая премьера отреставрированной версии прошла в 2014 году на 67-м Каннском кинофестивале. Кроме того, на Нью-Йоркском кинофестивале в том же году ее представил лично Скорсезе.

Борьба с СССР

"Цвет граната" рассказывает биографию жизни армянского поэта Саят-Нова. Лента раскрывает раскрыть жизнь поэта зрительно и поэтично. В фильме мало диалогов, вместо этого используются активно кадры, которые с помощью символизма и аллегорий изображают жизнь поэта: Детство, Юность, Старость и Смерть. В фильме есть звуки, музыка и иногда пение, но диалоги встречаются редко.

Критики считают, что этот фильм Параджанов прославлял армянскую культуру перед лицом угнетения и преследований в СССР.

Вдохновение для Ив Сен-Лорана

В 1987 году Параджанов познакомился с известным французским модельером Ивом Сен-Лораном. Есть версия истории, которая говорит, что Лорана очень поразили артистические образы "Цвета граната", поэтому он попросил Параджанова изобразить для него несколько эскизов. Режиссер нарисовал целый альбом, который до сих пор хранится в музее Ива Сен-Лорана в Париже.

Нетрадиционный подход

Параджанов использует нетрадиционный подход к рассказу в "Цвете граната". Вместо традиционной структуры повествования он выбирает серию визуально захватывающих и тщательно скомпонованных живых картинок, чтобы отобразить суть жизни и творчества поэта Саят-Новы. Результатом является визуально волшебное и символически богатое исследование искусства, культуры и духовности.

Он изображает живые предметы в статических композициях, играя с динамикой между движением и неподвижностью, а также взаимодействием между живыми субъектами и неодушевленными объектами. Композиция каждой картины также является преднамеренным наклоном к визуальной эстетике армянских иллюминированных рукописей и религиозного искусства.

Революция в советском кино

Для "Цвета граната" характерны также андрогинные и квир-образы, что было очень нетипичным для советского кино.

К примеру, главная актриса Софико Чиаурели исполняет как роль самого поэта, так и его любовницу. А сексуальное пробуждение молодого поэта в фильме наступает тогда, когда он видит обнаженные мужские и женские тела в бане. Это отражает и сущность самого режиссера, осужденного в СССР за гомосексуальность.

Кадры из фильма "Цвет граната"