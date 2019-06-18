Кіркоров з дітьми ледь не розбився в літаку: мені важко говорити (відео)

Фото: колаж РБК-Україна

Кіркоров розповів про НС при посадці в аеропорту під Москвою

Філіп Кіркоров потрапив у небезпечну ситуацію - російський співак повертався літаком з гастролей у Болгарії та у аеропорту Домодєдово виникла НС. Про це артист розповів росЗМІ.

На виступ у Варну Кіркоров відправився зі своєю сім'єю - вони також летіли з ним разом і назад додому. Коли літак приземлявся в Підмосков'ї, зниження було дуже різким. Потім шасі торкнулося злітної смуги, після чого лайнер знову піднявся в небо і зайшов на друге коло. Як пише ресурс "360", артист назвав пілотів "справжніми професіоналами своєї справи" - Філіп впевнений, що їм вдалося врятувати життя людей.

"Пілоти молодці. Ситуація, напевно, була позаштатна. Наш політ з Варни міг закінчитися і по-іншому... Так було завгодно Богові, щоб все закінчилося добре сьогодні", - розповів Кіркоров.

Фото: скріншот

Він зазначив, що тепер заспокоює дітей, які сильно переживали внаслідок інциденту.

"Дуже різко знизилися, торкнулися землі і тут же злетіли вгору. Усе інше було вже в руках пілотів і сил небесних, які нас повернули на землю в нормальне положення... Вибачте, мені важко говорити, тому що всі злякалися, і діти, і дорослі", - сказав співак.

Відео: YouTube / Телеканал 360

Як повідомлялося раніше, нещодавно Філіп Кіркоров заявив про готовність як путінського емісара говорити з президентом України Володимиром Зеленським на предмет покращення відносин між країнами. Артист також в завуальованій формі визнав, що вважає окупированный РФ Крим українським.

Також ми писали про те, що раніше Філіп Кіркоров влаштував гучний скандал на похоронах російської співачки Юлії Началової, яка померла 16 березня в Москві після тривалої хвороби.

Зазначимо, що нещодавно Світлана Лобода та її команда відмовилися літати на літаках Sukhoi Superjet-100 після катастрофи в Шереметьєво, що сталася 5 травня і забрала життя 41 людини.