ru ua
Чт, 17 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Кияни поскаржилися на страшний сморід на Лівому березі: що зливають у Дніпро (відео)

Новость на русском →
Київ, Четвер 17 лютого 2022 14:30
Кияни поскаржилися на страшний сморід на Лівому березі: що зливають у Дніпро (відео) У Дніпро зливають фекалії (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві жителі скаржаться, що на Лівому березі поширився смердючий запах. Судячи з усього, він йде з каналізації. Як виявилося, так і є.

Відео з доказами з'явилося в Telegram-каналі Київ без цензури.

"Кияни скаржаться на появу смердючої речовини в Дніпрі на Лівому березі Києва в районі Русанівських садів", - підписав відео автор.

У ролику показано, як нечистоти зливаються прямо в Дніпро. Хто цим займається поки не відомо.

Дивіться все самі на відео.

Цікаво, що більше згадок про те, що городяни скаржаться на моторошний запах в районі Русанівських садів - ми не знайшли. Також невідома дата, коли зняли ролик.

До речі, українська столиця потрапила до топ-10 світового антирейтингу міст за якістю повітря та забруднення атмосфери. Київ зайняв восьму позицію з показником забрудненості 138 при нормі 50.

Як ми писали раніше, у Голосіївському парку Києва твориться справжнє свавілля. Вже не в перший раз в одне з озер, яке входить до групи Оріхуватських ставків, зливають нечистоти і хімічні відходи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ
LITE
У дусі емоційного гламуру: візажист "Ейфорії" оголосила про запуск бренду косметики
У дусі емоційного гламуру: візажист "Ейфорії" оголосила про запуск бренду косметики