В Киеве задержали сестер, призывающих подростков устраивать драки на улицах: детали

1 марта Киберполиция сломала киевский телеграм-канал ЧВК "Редан". Все сообщения о новых местах для столкновений исчезли, а для подписчиков начали исходить обращения Национальной полиции Украины.

Об этом сообщают в издании "Вечерний Киев".

Что известно о владелицах киевского телеграм-канала

Телеграм-канал субкультуры ЧВК "Редан" вели две сестры. С одной из них следователи провели воспитательную работу в отделении. А другая сестра извинилась за организацию этих событий на камеру. Однако полицейские не обнародуют эту запись.

Их канал взломали работники Киберполиции и опубликовали там сообщения об опасности новой субкультуры, происходящей из России. Все сообщения о встречах для драк удалены.

Скриншот: vechirniy.kyiv.ua

После того как канал был взломан от него отписалась почти вся аудитория. Однако для оставшихся правоохранители написали разъяснительное сообщение.

"Подростки уже совсем забыли, что происходит в стране, и какой ценой была дана им возможность творить такой дурдом на улицах наших городов. Советую двум сторонам конфликта остановить заниматься непонятно чем и перейти назад к своим рутинным делам", - подчеркнули в сообщении.

Что такое ЧВК "Редан"

Это недавно созданная субкультура, распространившаяся из России. Ее происхождение связывают с японским аниме-сериалом "Hunter x Hunter", где бандитская группировка называется "Геней Редан".

Символами "реданцев" являются паук и цифра 4. Их главная цель - защита тех, кто неформально одевается от футбольных фанатов и "оффников" - другой субкультуры, представляющей "грубую силу".

Название ЧВК "Редан" не имеет ничего общего с военной тематикой. Однако это занятие опасно для здоровья и жизни подростков, поскольку подразумевает драки с другими субкультурами.