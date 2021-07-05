У Києві озвірілий таксист побив пасажирку і кинув на асфальт (відео)
У Києві 4 липня таксист з компанії Bolt потрапив у скандал. На нього поскаржилася жінка, яка вирішила скористатися його послугами. За її словами, він вдарив її і кинув на асфальт.
Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний у Facebook.
З чого все почалося
Жінка розповіла, що викликала таксі, але водій став за 100 метрів від геомітки. Вона зробила йому зауваження і тоді він застосував силу: витягнув її з машини, вдарив, а потім кинув на асфальт.
"Сьогодні о 21.14 був замовлений автомобіль. О 21.25 він прибув майже на вказане місце, не доїхавши 100 метрів. На моє зауваження, що мітка стоїть в одному місці, а водій - в іншому, водій проїхав цих 100 метрів і силою витягнув мене з машини, вдарив по обличчю і кинув на асфальт", - розповіла постраждала.
Відзначається, що пасажирка звернулася в поліцію, через те, що на камері відеоспостереження весь інцидент залишився зафіксований.
Реакція компанії Bolt
На скаргу клієнтки на таксиста в компанії Bolt запропонували промокод на безкоштовну наступну поїздку.
"У компанії Bolt запропонували в якості компенсації промокод на наступну поїздку. Власне, це все, що вам треба знати про це таксі і їх водіїв", - резюмувала пасажирка.
У коментарях українці обурилися діями таксиста.
- Люди ви хворі???? Що за х*інь тут пишете??? Якщо водій хворий, не фіг людей возити, йди гі*но вози та середнього не дано!!!! Якщо я оплачую таксі, то хоче водій чи ні, він довезе мене до пункту призначення і тут сперечатися нема про що! Або не потрібно брати замовлення.
- Для повної картини не завадило було б подивитися запис з реєстратора в салоні таксиста. А то "зауваження" можна висловити по-різному.
- Читаю коменти і в тихому шоці від чоловіків і жінок, які виправдовують таксиста і таким чином його жорстокість і неадекватність.
- Ну, це є нормою таких контор. Не доїхати до місця призначення, бо "мені так зручно". Не користуюсь їх послугами.
Як ми розповідали раніше, у Києві жінка поскаржилася на водія служби таксі Uklon, який їй хамив в салоні авто, заблокував всі двері і почав викручувати руки, коли вона намагалася зняти його на телефон.