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В Карпатах скоро зацветет "червона рута": на каких маршрутах искать чудо-цветок

Карпаты, Суббота 25 мая 2024 08:34
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В Карпатах скоро зацветет "червона рута": на каких маршрутах искать чудо-цветок На каких маршрутах можно увидеть "червону руту" (фото: Facebook/Хочу в горы/Natalya Ben)
Автор: Василина Копытко

Все слышали об этом цветке и даже много кто его видел, но вот не знал, что это именно "червона рута", которую воспевают в популярной композиции Владимира Ивасюка. Ботаническое название этого растения - рододендрон карпатский. Растет он на высокогорье Карпат и цветет с июня по июль.

О том, на каких маршрутах искать "червону руту", рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Как выглядит "червона рута"

В переводе с греческого рододендрон означает розовое дерево. Это низкорослый вечнозеленый кустик, который зацветает алым цветом.

Увидеть цветение рододендрона можно на высоте более 1 500 метров. Он растет на склонах массивов Черногоры, Мармароша и Свидовца. Это растение находится под охраной Карпатского биосферного заповедника.

Рододендрон способен разбрасываться целыми коврами на склонах гор, чем привлекает туристов. Поэтому в июне многие путешественники отправляются именно на поиски этого цветка.

Пурпурные цветки собраны в соцветия и растут на низких ветках. Это связано с природно-климатическими условиями высокогорья - постоянные ветры и тяжелые снежные покровы зимой не дают растению вырасти высоким.

Отметим, что рододендрон карпатский занесен в Красную книгу, поэтому его срывать нельзя. За это предусмотрен штраф. Ботаники отмечают, что последнее время распространение этого растения уменьшается. Кстати, кроме Карпат, рододендрон растет еще на Балканах.

В Карпатах скоро зацветет &quot;червона рута&quot;: на каких маршрутах искать чудо-цветокВ Карпатах скоро зацветет &quot;червона рута&quot;: на каких маршрутах искать чудо-цветокВ Карпатах скоро зацветет &quot;червона рута&quot;: на каких маршрутах искать чудо-цветокВ Карпатах скоро зацветет &quot;червона рута&quot;: на каких маршрутах искать чудо-цветок"Червона рута" на горе Шпицы (фото: Facebook/Хочу в горы/Natalya Ben)

На каких маршрутах можно найти красную руту

Увидеть "червону руту" можно на склонах Черногорского и Свидовецкого хребтов на маршрутах Карпатского биосферного заповедника:

  • "Черногорскими подснежниками на Говерлу" (начало в с. Луги, КПП "Белый")
  • на Говерлу через Козьмещик (нач. в с. Лазещина)
  • "Полонинами Говерлы и Петроса" (нач. КПП "Усть-Рогнеска", через долину Рогнеска)
  • на Петрос (можно начать поход в с. Лазещина или в приселке пос. Ясиня Кевеле)
  • на Близнице (нач. КПП "Кевелов" или КПП "Свидовець" или КПП "Кисва" через долину Флантус) и к озеру Бребенескул (нач. в с. Луги, КПП "Белый")

В Карпатах скоро зацветет &quot;червона рута&quot;: на каких маршрутах искать чудо-цветокВ Карпатах скоро зацветет &quot;червона рута&quot;: на каких маршрутах искать чудо-цветокВ Карпатах скоро зацветет &quot;червона рута&quot;: на каких маршрутах искать чудо-цветокВ Карпатах скоро зацветет &quot;червона рута&quot;: на каких маршрутах искать чудо-цветок"Червона рута" на горе Шпицы (фото: Facebook/Хочу в горы/Natalya Ben)

Ранее мы писали о том, что в Украине зацвел редкий краснокнижный цветок.

Читайте также, какие уникальные ремесла сохранились в Карпатах.

При подготовке публикации использовали материалы: Карпатский биосферный заповедник, Википедия.

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