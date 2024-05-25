В Карпатах скоро зацветет "червона рута": на каких маршрутах искать чудо-цветок

Все слышали об этом цветке и даже много кто его видел, но вот не знал, что это именно "червона рута", которую воспевают в популярной композиции Владимира Ивасюка. Ботаническое название этого растения - рододендрон карпатский. Растет он на высокогорье Карпат и цветет с июня по июль.

О том, на каких маршрутах искать "червону руту", рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Как выглядит "червона рута"

В переводе с греческого рододендрон означает розовое дерево. Это низкорослый вечнозеленый кустик, который зацветает алым цветом.

Увидеть цветение рододендрона можно на высоте более 1 500 метров. Он растет на склонах массивов Черногоры, Мармароша и Свидовца. Это растение находится под охраной Карпатского биосферного заповедника.

Рододендрон способен разбрасываться целыми коврами на склонах гор, чем привлекает туристов. Поэтому в июне многие путешественники отправляются именно на поиски этого цветка.

Пурпурные цветки собраны в соцветия и растут на низких ветках. Это связано с природно-климатическими условиями высокогорья - постоянные ветры и тяжелые снежные покровы зимой не дают растению вырасти высоким.

Отметим, что рододендрон карпатский занесен в Красную книгу, поэтому его срывать нельзя. За это предусмотрен штраф. Ботаники отмечают, что последнее время распространение этого растения уменьшается. Кстати, кроме Карпат, рододендрон растет еще на Балканах.

"Червона рута" на горе Шпицы (фото: Facebook/Хочу в горы/Natalya Ben)

На каких маршрутах можно найти красную руту

Увидеть "червону руту" можно на склонах Черногорского и Свидовецкого хребтов на маршрутах Карпатского биосферного заповедника:

"Черногорскими подснежниками на Говерлу" (начало в с. Луги, КПП "Белый")

на Говерлу через Козьмещик (нач. в с. Лазещина)

"Полонинами Говерлы и Петроса" (нач. КПП "Усть-Рогнеска", через долину Рогнеска)

на Петрос (можно начать поход в с. Лазещина или в приселке пос. Ясиня Кевеле)

на Близнице (нач. КПП "Кевелов" или КПП "Свидовець" или КПП "Кисва" через долину Флантус) и к озеру Бребенескул (нач. в с. Луги, КПП "Белый")

"Червона рута" на горе Шпицы (фото: Facebook/Хочу в горы/Natalya Ben)