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У яких випадках хворий на коронавірус вважається видужалим: нові стандарти

Понеділок 09 листопада 2020 13:37
У яких випадках хворий на коронавірус вважається видужалим: нові стандарти
Коронавірус (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

У МОЗ змінили критерії, за якими визначаються одужалі українці

Тяжкість перенесення коронавіруса, вік хворого та наявність хронічних захворювань можуть істотно вплинути на тривалість лікування COVID-19. Однак у всіх цих випадків є дещо спільне. У МОЗ знову змінили критерії, за якими визначається, що людина одужала і більше не заразна. З процедури контролю лікування прибрали ІФА і ПЛР-тестування. Але це працює тільки при деяких умовах. В яких випадках перехворілий на коронавірус не вважається заразним і що думає інфекціоніст про нові критерії – розповідає видання "Апостроф".

Нові стандарти для визначення здорових перехворілих на коронавірус ввели в кінці жовтня. Повідомляється, що тепер амбулаторне лікування завершується за наявності одного з трьох критеріїв:

  • Відсутність клінічних проявів гострого респіраторного захворювання протягом трьох днів, починаючи з 10 дня від дати появи симптомів без лабораторного обстеження. При цьому не потрібно проводити додатково ІФА або ПЛР-тестування.
  • Відсутність клінічних проявів гострого респіраторного захворювання протягом трьох днів, починаючи з 10 дня з дати забору матеріалу при позитивному ПЛР-дослідженні. Також не потрібно повторно проводити тестування.
  • Відсутність клінічних проявів гострого респіраторного захворювання за умови отримання одного негативного результату методом ПЛР.

Інфекціоністи повідомляють, що досить часто через 14 днів після зараження ПЛР-тести показують позитивний результат на коронавірус. Лікар Сергій Крамарєв пояснює це тим, що ПЛР-тест фіксує не живий вірус: до 8-10 дня після хвороби вірусу в організмі вже практично немає.

"Ось ті позитивні ПЛР-тести, можуть знаходити вірус і через три тижні і навіть через місяць. Це пояснюється тим, що в слизових оболонках залишаються клітини, в яких був вірус. Ці клітини поступово відмирають, вірусу вже немає, але осколки цього вірусу в цих відмираючих клітинах ще залишаються. Фактично ПЛР фіксує не живий вірус", – пояснює він, додавши, що, виходячи зі світових досліджень, хворий на коронавірус вже на 10 день вважається незаразним, навіть якщо виходить позитивний тест.

Як повідомляло РБК-Україна, в країні за минулу добу виявили 8687 нових випадків коронавіруса. Найбільше заражень в Києві, Харківській і Запорізькій областях.

В Україні лікарняні ліжка для пацієнтів з COVID-19 заповнені більш ніж на 70% вже у восьми областях. В середньому по країні заповнені 62,4% таких ліжок.

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