У яких випадках хворий на коронавірус вважається видужалим: нові стандарти

Коронавірус (колаж: РБК-Україна)

У МОЗ змінили критерії, за якими визначаються одужалі українці

Тяжкість перенесення коронавіруса, вік хворого та наявність хронічних захворювань можуть істотно вплинути на тривалість лікування COVID-19. Однак у всіх цих випадків є дещо спільне. У МОЗ знову змінили критерії, за якими визначається, що людина одужала і більше не заразна. З процедури контролю лікування прибрали ІФА і ПЛР-тестування. Але це працює тільки при деяких умовах. В яких випадках перехворілий на коронавірус не вважається заразним і що думає інфекціоніст про нові критерії – розповідає видання "Апостроф".

Нові стандарти для визначення здорових перехворілих на коронавірус ввели в кінці жовтня. Повідомляється, що тепер амбулаторне лікування завершується за наявності одного з трьох критеріїв:

Відсутність клінічних проявів гострого респіраторного захворювання протягом трьох днів, починаючи з 10 дня від дати появи симптомів без лабораторного обстеження. При цьому не потрібно проводити додатково ІФА або ПЛР-тестування.

Відсутність клінічних проявів гострого респіраторного захворювання протягом трьох днів, починаючи з 10 дня з дати забору матеріалу при позитивному ПЛР-дослідженні. Також не потрібно повторно проводити тестування.

Відсутність клінічних проявів гострого респіраторного захворювання за умови отримання одного негативного результату методом ПЛР.

Інфекціоністи повідомляють, що досить часто через 14 днів після зараження ПЛР-тести показують позитивний результат на коронавірус. Лікар Сергій Крамарєв пояснює це тим, що ПЛР-тест фіксує не живий вірус: до 8-10 дня після хвороби вірусу в організмі вже практично немає.

"Ось ті позитивні ПЛР-тести, можуть знаходити вірус і через три тижні і навіть через місяць. Це пояснюється тим, що в слизових оболонках залишаються клітини, в яких був вірус. Ці клітини поступово відмирають, вірусу вже немає, але осколки цього вірусу в цих відмираючих клітинах ще залишаються. Фактично ПЛР фіксує не живий вірус", – пояснює він, додавши, що, виходячи зі світових досліджень, хворий на коронавірус вже на 10 день вважається незаразним, навіть якщо виходить позитивний тест.

Як повідомляло РБК-Україна, в країні за минулу добу виявили 8687 нових випадків коронавіруса. Найбільше заражень в Києві, Харківській і Запорізькій областях.

В Україні лікарняні ліжка для пацієнтів з COVID-19 заповнені більш ніж на 70% вже у восьми областях. В середньому по країні заповнені 62,4% таких ліжок.