У яких випадках хворий на коронавірус вважається видужалим: нові стандарти

У МОЗ змінили критерії, за якими визначаються одужалі українці
Тяжкість перенесення коронавіруса, вік хворого та наявність хронічних захворювань можуть істотно вплинути на тривалість лікування COVID-19. Однак у всіх цих випадків є дещо спільне. У МОЗ знову змінили критерії, за якими визначається, що людина одужала і більше не заразна. З процедури контролю лікування прибрали ІФА і ПЛР-тестування. Але це працює тільки при деяких умовах. В яких випадках перехворілий на коронавірус не вважається заразним і що думає інфекціоніст про нові критерії – розповідає видання "Апостроф".
Нові стандарти для визначення здорових перехворілих на коронавірус ввели в кінці жовтня. Повідомляється, що тепер амбулаторне лікування завершується за наявності одного з трьох критеріїв:
Інфекціоністи повідомляють, що досить часто через 14 днів після зараження ПЛР-тести показують позитивний результат на коронавірус. Лікар Сергій Крамарєв пояснює це тим, що ПЛР-тест фіксує не живий вірус: до 8-10 дня після хвороби вірусу в організмі вже практично немає.
"Ось ті позитивні ПЛР-тести, можуть знаходити вірус і через три тижні і навіть через місяць. Це пояснюється тим, що в слизових оболонках залишаються клітини, в яких був вірус. Ці клітини поступово відмирають, вірусу вже немає, але осколки цього вірусу в цих відмираючих клітинах ще залишаються. Фактично ПЛР фіксує не живий вірус", – пояснює він, додавши, що, виходячи зі світових досліджень, хворий на коронавірус вже на 10 день вважається незаразним, навіть якщо виходить позитивний тест.
Як повідомляло РБК-Україна, в країні за минулу добу виявили 8687 нових випадків коронавіруса. Найбільше заражень в Києві, Харківській і Запорізькій областях.
В Україні лікарняні ліжка для пацієнтів з COVID-19 заповнені більш ніж на 70% вже у восьми областях. В середньому по країні заповнені 62,4% таких ліжок.