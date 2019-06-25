Як швидко розпізнати хвороби печінки: три важливих ознаки

Три ознаки ураження печінки (фото: unsplash.com)

Лікарі назвали непомітні ознаки і симптоми захворювань печінки

Хвороби печінки розпізнати дуже складно. Проблеми з цим органом можуть бути спадковими, викликаними різними токсинами або - результатом важкого захворювання. Лікарі відзначають, що є кілька непрямих ознак того, що у вас з печінкою не все гаразд.

Підвищення температури

Температура 37,2-37,5 протягом деякого часу без видимих симптомів може свідчити про запалення в печінці. Тому, як тільки температура підскочила без видимих на те підстав - відразу звертайтеся до лікаря. Своєчасний похід до фахівця допоможе запобігти серйозним захворюванням, у тому числі появі злоякісних та доброякісних утворень.

Підвищення температури (pixabay.com)

Пожовтіння шкіри

Жовтий колір шкіри і білків очей говорить про дуже серйозні проблеми з печінкою. Важливо знати, що така ознака проявляється не відразу, а може початися через кілька днів і навіть місяців після загострення захворювання. Також слід звернути увагу на сечу. Якщо вона набуває кольору темного пива - це говорить про ще більші проблеми зі здоров'ям.

Проблеми з шлунково-кишковим трактом

Якщо вас періодично турбують болі в області шлунка і кишечника, це не означає, що проблеми саме з цими органами. Печінка переробляє токсини, які не повинні потрапити в кров та інші органи. Згодом через це з'являються проблеми з сусідніми органами. Серед симптомів - нудота, блювота, рідкий стул незвичайного кольору.

Проблеми з шлунково-кишковим трактом (pixabay.com)

Як перевірити

Єдиний спосіб, який підтвердить захворювання печінки - УЗД. Тільки за допомогою цього обстеження можна визначити, чи є у вас проблеми. Якщо ви відчуваєте загальне нездужання і бачите мінімальний прояв симптомів, потрібно обов'язково йти до лікаря. І тільки тоді слід починати лікування за допомогою препаратів, призначених фахівцем.

Раніше доктор Комаровський розповів, як швидко розпізнати інсульт.