Как по сообщениям определить токсичного человека: эти фразы его быстро выдают

Текстовые сообщения в мессенджерах стали неотъемлемой частью современной жизни. И порой такой способ общения преобладает над живым разговором. Это удобно, быстро и безопасно. Но за текстовыми сообщениями часто сложно увидеть настоящий характер человека, особенно при онлайн-знакомствах.

Как понять, что вы переписываетесь с токсичной личностью по фразам в мессенджерах - читайте в материале ниже.

Фразы могут маскировать личность человека

Переписка с малознакомым или незнакомым человеком в интернете обычно не дает вам полноты картины о его характере. В случае с интернет-знакомствами, лучше выяснить заранее, стоит ли тратить свое время на этого собеседника или свернуть общение после нескольких фраз.

Токсичная форма общения проявляется довольно быстро и существуют фразы, на которые стоит обратить внимание сразу же. Обычно такие фразы можно оправдать вниманием, заботой и даже чувствами, но в действительности за ними могут скрываться опасные звоночки. Некоторые слова могут явно свидетельствовать о нарушении ваших границ.

Как выглядят токсичные сообщения

Диктующие вам, что делать. "Тебе не стоит туда идти", "Не нужно встречаться с этим человеком", "Зачем тебе худеть (поправляться), краситься, стричься". Обычно такие фраз означают, что ваш собеседник считает вас недостаточно умным человеком, который может принимать решения самостоятельно, без советов со стороны.

Шантаж. "Если ты так сделаешь, то я обижусь", "Если ты немедленно не ответишь, не перезвонишь, то я тебя заблокирую", "Ты нашел (нашла) собеседника поинтереснее, и мне потому не отвечаешь". Это давление необходимо, чтобы продемонстрировать свою власть над вами, показать свою силу. А еще, четко прощупать, что собеседник может заставить вас делать то, что нужно ему.

Контроль. Постоянные сообщения о вашем местоположении, занятии. "Ты где? Когда будешь?", "Что ты там делаешь?", "Можешь прислать фото с работы (курсов, магазина), чтобы я знал, чем ты занимаешься". Сигнал: вы ненадежный человек, вас нужно подозревать в чем-то. При этом значения, сколько вы знакомы, и имеет ли ваш собеседник право, о чем-то спрашивать, - не имеет.

Немедленный ответ. "Почему ты мне не отвечаешь?", "Почему ты сразу не перезвонила?". Очень похоже на форму контроля, но уже с претензией. Говорит об излишней подозрительности и желании держать все под своим контролем.

Обличение. "Ты меня больше не любишь?", "Я понял - ты меня избегаешь", "Я тебе стал неинтересен", "Ты обманул меня, когда сказал, что не пойдешь в кафе, но моя подруга тебя там видела. Ты - обманщик". Это - стремление вызвать у вас чувство вины и стыда, желание оправдываться.

Ревность. "Почему ты лайкнул мою подругу?", "Кто это с тобой на фото и почему он стоит так близко?", "С кем ты еще переписываешься так поздно?" Увы, ваш собеседник хочет, чтобы выделали только то, что нравится ему. И не уделяли внимание никому другому, кроме него.

Требования. В таких сообщениях токсичные люди выманивают под разными предлогами откровенные фото, ответы на интимные вопросы - против вашего желания. Или же присылают "горячие" фото без вашего желания. Это манипуляция, при чем очень грубая. И явный признак, что вас хотят использовать.

Требование немедленного ответа. Если вы часто получаете сообщения с ожиданием или требованием немедленного ответа, то это четкая форма контроля и проверки. В здоровых отношениях может быть только диалог или разговор, а не ультиматумы.

Агрессия. Частый гнев, раздражение на ваши мысли, чувства, поступки. Желание вас наказать, заставить вас поверить, что именно вы несете ответственность за чужие эмоции.

Газлайтинг. Попытки заставить вас сомневаться в себе, утратить опору на себя. "Ты слишком остро реагируешь", "Я же просто пошутил, у тебя нет чувства юмора?", "Вся проблема в тебе". Все это - желание обмануть, затуманить разум, чтобы легко манипулировать.

Как реагировать на такие сообщения

Самое простое - попросить человека прекратить вам сообщения с таким содержанием. И установить здоровые границы. Это не значит, что дальше с этим человеком у вас обязательно все сложится идеально. Но, если он прислушается и такое общение прекратится, есть шанс, что человек не настолько токсичен, как показал себя изначально.

Если человек продолжает писать вам в токсичной форме или же сначала принял ваши просьбы во внимание, но постепенно снова начал манипулировать и давить - вам придется сделать более серьезный шаг.

Уважение - главное отличие между здоровым общением, когда сообщения отправляются без ожидания мгновенного ответа и давления и токсичным, когда такие месседжи используют для самоутверждения за счет других.

Еще одна форма токсичности, которая может быть связана с перепиской - чтение ваших личных сообщений. Неважно, каким образом: через плечо, когда вы оставили не заблокированный телефон или втихаря, взломав вашу почту или мессенджеры.

Помните, что у вас есть право на неприкосновенность частной жизни и никто не может потребовать ваши пароли, читать ваши переписки - без вашего разрешения. И фраза "я должен убедиться, что тебе можно доверять", - жесткая манипуляция.

Все несчастные отношения начинаются именно с того, что изначально вы спускаете на тормозах токсичные проявления, нарушение ваших границ или оправдываете их более благородными целями. И надеяться на то, что со временем что-то измениться - бессмысленно.