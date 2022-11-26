У вас идеальная сексуальная совместимость! Как понять, что вы нашли "своего человека"
Сексуальная совместимость очень важна для крепких и длительных отношений, ведь от гармонии в постели зависит ваше общение вне tt. По каким же признакам можно понять, что вы встретили "своего человека"?
Об этом пишет канал Сексология по-украински.
Вы чувствуете физическое влечение друг к другу
Бабочки в животе и приятное щекотание в области интимных органов – признаки того, что вас физически тянет к этому человеку.
Вы постоянно находитесь в физическом контакте
Речь идет не только о сексе, но и об объятиях, поцелуях, поглаживании. Все эти действия - проявление невидимой связи между вами, которую называют химией.
Вы продолжаете общаться невербально
Будучи не первый день вместе и перепробовав многое в постели, вы все еще ловите взгляд друг друга, делаете намеки глазами и мимикой и чувствуете все это на подсознательном уровне.
Вам мало друг друга
Вы никак не можете насытиться друг другом, не только физически, но и эмоционально, мысленно.
Ваши биоритмы совпадают
Этот нюанс очень важен в графике интимной жизни. "Совы" привыкли вести ночной образ жизни, и сексом заниматься поздно вечером или ночью. "Жаворонки" будут не самыми активными участниками вечернего секса. Зато рано утром они будут преисполнены сил и бодрости.
Если все эти признаки совпадают, поздравляем, рядом с вами "ваш человек"!
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