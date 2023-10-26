Христина Соловий назвала "дурами" певиц, которые "переобулись" после войны
Украинская певица Христина Соловий высказалась о тех певцах и певицах, которые после начала полномасштабного вторжения россиян "переобулись" и начали "примазываться к украинству".
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на брифинг, который опубликовала артистка в Instagram.
Что сказала Соловий
Звезда на военном брифинге, посвященном культуре и поддержке бойцов, рассказала о роли артистов во время войны. Один из журналистов спросил у руководителя Культурного десанта Александра Ремеза, кто из звезд отказывается выступать на передовой.
Христина Соловий не стала сдерживаться и назвала своих коллег по шоу-бизнесу "дурами".
"Ну, мы уже слышали все эти истории. Как всегда, мне приходится что-то комментировать об этих людях. Как правило, я этого не делаю. Но, если речь идет об этих певицах, которых мы имеем в виду, я не могу ничего сказать кроме того, что они просто дури. Я бы развила эту мысль таким образом, что появилось очень много переобуванцев и приспособленцев, переобуванок и приспособлениц", - сказала артистка.
По ее словам, такие певцы поняли, что на публике можно и нужно зарабатывать.
"И все они очень научились существовать в несуществующей инфраструктуре украинского шоу-биза и понимают, как легко можно влиять на аудиторию. Как просто можно, еще вчера, будучи желанным артистом в России, сегодня записать целый ряд песен на украинском языке или переиначить тексты украинских поэтов и примазаться к сознательному украинству. И такие люди, имея еще один важный инструмент, имея популярность, авторитет и социальный капитал, они не едут на фронт, потому что они дураки", - сказала певица.
Интересно, что в комментариях не все поддержали высказывания Христины. Некоторые считают, что такие речи вызывают раскол в украинском обществе.
- Багато українців раніше спілкувались російською, зараз перейшли на українську. Як назвати тоді всіх цих людей? На мій погляд зараз непотрібні такі заяви. Це знову ділить суспільство на тих хто буде підтримувати ту чи іншу сторону. Ворогу в середині і на зовні це і треба. Давайте краще творити, а не руйнувати.
- Соловійка стала такою неочікувано войовничою!
- Абсолютно всі ті ,хто свідомо і радикально змінив свое відношення до раші після початку повномасштабної війни заслуговують на повагу.
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