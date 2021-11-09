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Холод і мокрий сніг: синоптики розповіли, де буде негода

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Вівторок 09 листопада 2021 07:02
Холод і мокрий сніг: синоптики розповіли, де буде негода Колаж РБК-Україна: погода в Україні 9 листопада місцями буде зі снігом
Автор: Роман Мирончук

Погода в Україні сьогодні, 9 листопада, буде неоднозначною. У багатьох областях очікуються дощі, а в Сумській та Харківській області навіть мокрий сніг.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У західних областях без опадів. Найтепліше тут буде в Закарпатській області - +6+8. У Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Хмельницькій та Чернівецькій областях +5+7. У Волинській та Рівненській - +4+6.

На півночі мокрий сніг очікується в Сумській області (+4+6). У Чернігівській області без опадів і +5+7.

У центральних регіонах без опадів. У Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях +5+7. У Дніпропетровській області +6+8.

На сході країни мокрий сніг пройде тільки в Харківській області (+6+8). У Донецькій області дощ і +7+9, в Луганській області також дощ і +6+8.

На півдні також дощі, але буде тепліше. У Запорізькій та Херсонській областях +9+11. У Миколаївській області +8+10, в Одеській - +7+9.

В окупованому Криму також очікуються дощі. Температура повітря на півострові прогріється до +9+11.

У Києві без опадів. Температура повітря вдень становитиме +5+7. При цьому буде дути північно-західний вітер зі швидкістю 7-12 м/с.

Холод і мокрий сніг: синоптики розповіли, де буде негода

Погода в Україні 9 листопада (погодна карта: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, в Україну йде сильне похолодання і сніг.

Ми також писали про те, що глобальне потепління знищить цілі держави.

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