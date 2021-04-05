Голубовська розказала, коли людина з COVID-19 є найбільш заразною

Найбільш заразний період у хворого COVID-19 - це перший тиждень від початку клінічних симптомів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила провідний київський інфекціоніст Ольга Голубовська.

"Навіть якщо вже був контакт, під час ізоляції сумарна доза збудника менше, а тяжкість перебігу - це в т. ч. і дозозалежний процес. Пам'ятайте, що найбільш заразний період - перший тиждень від дебюту клінічних симптомів", - написала Голубовська.

Вона зазначила, що навіть результату ПЛР-тесту не варто довіряти.

"Не забувайте йти на самоізоляцію на 14 днів, або, принаймні, ізолювати своїх рідних з груп ризику, якщо ви приїхали з якоїсь поїздки. Якщо неможливо, уникайте спілкування і носіть засоби індивідуального захисту вдома. Негативні результати ПЛР не повинні вас заспокоювати", - повідомила інфекціоніст.

Голубовська ще раз попередила молодих людей про відповідальність перед людьми похилого віку.

"Молодим людям і не дуже молодим хочеться нагадати, що найбільш беззахисними перед хворобою є ваші батьки і близькі люди старшого віку, особливо з надлишковою масою тіла. Не допускайте сімейних трагедій. Не збирайтеся зараз сім'ями на святкування днів народжень чи інших заходів. Пам'ятайте про те, що розплата за це може бути страшною", - резюмувала медик.