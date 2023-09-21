В Европе лютует серьезный вирус, который может зацепить многих: его симптомы
В некоторых частях Европы распространяется смертельный вирус, известный под названием лихорадка Денге.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Express.
Что известно о лихорадке денге
Отмечается, что инфекция ежегодно уносить жизни 21 тысячи людей в мире. Денге, также известная как лихорадка костей, относится к вирусной инфекции, которая передается от комаров к людям.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает, что хотя многие инфекции, вызванные этим вирусом, протекают бессимптомно или вызывают лишь легкое заболевание, лихорадка денге может иногда вызывать более тяжелые случаи и даже смерть.
Болезнь обычно встречается в тропических странах, но из-за изменений климата она распространяется и по Европе. Денге в настоящее время не обнаружен в Великобритании, но вирус уже появился в других странах Европы.
По данным Национальной службы здравоохранения Англии, он был обнаружен в некоторых частях южной Европы, включая Хорватию, Францию, Италию, Испанию, Португалию и Мадейру.
Эксперт сообщил, что смертельный вирус может вызвать вспышку. Хорошей новостью является то, что денге не может передаваться напрямую от одного человека к другому.
Симптомы лихорадки денге
Кроме того, тяжелая форма лихорадки денге, которая встречается редко, может вызывать другие симптомы, которые обычно появляются после того, как лихорадка прошла, в том числе:
- Сильная боль в животе
- Сильная боль по всему телу
- Учащенное дыхание
- Кровоточивость десен или носа
- Усталость и беспокойство
- Кровь в рвоте или кале
- Жажда
- Бледная и холодная кожа
- Ощущение слабости
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