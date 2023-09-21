ua en ru
Чт, 21 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Европе лютует серьезный вирус, который может зацепить многих: его симптомы

Четверг 21 сентября 2023 11:51
UA EN RU
В Европе лютует серьезный вирус, который может зацепить многих: его симптомы Фото:
Автор: Людмила Жукова

В некоторых частях Европы распространяется смертельный вирус, известный под названием лихорадка Денге.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Express.

Что известно о лихорадке денге

Отмечается, что инфекция ежегодно уносить жизни 21 тысячи людей в мире. Денге, также известная как лихорадка костей, относится к вирусной инфекции, которая передается от комаров к людям.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает, что хотя многие инфекции, вызванные этим вирусом, протекают бессимптомно или вызывают лишь легкое заболевание, лихорадка денге может иногда вызывать более тяжелые случаи и даже смерть.

Болезнь обычно встречается в тропических странах, но из-за изменений климата она распространяется и по Европе. Денге в настоящее время не обнаружен в Великобритании, но вирус уже появился в других странах Европы.

По данным Национальной службы здравоохранения Англии, он был обнаружен в некоторых частях южной Европы, включая Хорватию, Францию, Италию, Испанию, Португалию и Мадейру.

Эксперт сообщил, что смертельный вирус может вызвать вспышку. Хорошей новостью является то, что денге не может передаваться напрямую от одного человека к другому.

Симптомы лихорадки денге

Кроме того, тяжелая форма лихорадки денге, которая встречается редко, может вызывать другие симптомы, которые обычно появляются после того, как лихорадка прошла, в том числе:

  • Сильная боль в животе
  • Сильная боль по всему телу
  • Учащенное дыхание
  • Кровоточивость десен или носа
  • Усталость и беспокойство
  • Кровь в рвоте или кале
  • Жажда
  • Бледная и холодная кожа
  • Ощущение слабости

Как мы ранее писали, в Минздраве предупредили о росте заболеваемости гриппом и COVID-19.

Читайте также, что врач предупредил про новый штамм COVID и назвал симптомы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Денге симптоми інфекції