Євгенія Власова відіжгла на "Танцях з зірками" в міні-сукні і розповіла правду про хворобу

Євгенія Власова в третьому ефірі "Танців з зірками" кардинально змінила образ, перевтілившись з романтичної принцеси в зухвалу зірку в короткій сяючій міні-сукні. Цим танцем співачка хотіла показати, що вона - щаслива жінка, а будь-які труднощі можна подолати.

Також Євгенія розповіла в ефірі шоу про найважчий рік у своєму житті, коли їй довелося боротися з важкою хворобою.

Власова разом з партнером Максом Леоновим виконали на паркеті запальний ча-ча-ча, отримавши високі оцінки суддів - 28 балів.

Номер вийшов сексуальним і драйвовим, і був високо оцінений суддями.

"Нарешті це сталося. Я побачив те, що хотів побачити. У твоєму виступі я побачив кокетливість і звабливість. Танцювали стегна, було задоволення", - сказав Влад Яма.

2017-й рік змінив моє життя...

Третій ефір "Танців" був присвячений темі "Рік, який змінив моє життя". Євгенія зі сльозами на очах розповіла, що це був кінець 2017-го.

"Була операція, дуже серйозна. Вона повинна була бути одна, але були лікарські помилки і, на жаль, їх було чотири. Мені неприємно про це говорити. Про мої катастрофи стало відомо не з моєї волі", - висловилася артистка.

Тепер вона хоче забути про той кошмар, і дуже хоче перестати асоціюватися у глядачів з хворобою.

"Мені часто доводилося бути героєм у своєму житті, і мені це дуже хочеться припинити. Я просто хочу бути щасливою жінкою, мамою і людиною", - додала вона.

Євгенія каже, що бореться за кубок заради своєї дочки Ніни, тому що хоче, щоб вона побачила маму щасливою, а не ліричною і сумною.

Не обійшлося без скандалів

Співачка зізналася, що іноді сваритися зі своїм партнером по "Танцях" Максом Леоновим.

"Ми іноді не розуміємо один одного. Він емоційний, я також, тому буває, що сваримося", - розповіла вона.

Дивіться, як виступили Євгенія і Макс в третьому ефірі "Танців":

Що відомо про хворобу Євгенії Власової

Коли співачка захворіла, стали говорити, що у неї рак, і вона проходить курс хіміотерапії. Такі чутки ходили дуже довго, поки вона сама не спростувала їх. Євгенія заявила, що її діагноз до онкології не має ніякого відношення. "Хімію" вона робила, але лікарі призначили цю процедуру для перестраховки.

І хоча співачка діагноз не розкриває, вона стверджує, що раку у неї не було.